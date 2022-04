La llegada de nuevos productos a las estanterías de Mercadona ha implicado la retirada de otros que eran los favoritos de algunos de sus consumidores habituales. Mercadona ha afirmado que algunos de ellos ya no están en su surtido y varios clientes han mostrado desconcierto frente a esta situación. Uno de los productos que se han echado en falta es una de las chucherías de Mercadona con más éxito. Te contamos qué ha pasado y de qué producto se trata.

Los supermercados suelen ir mejorando y creando nuevos productos para adaptar su surtido a las necesidades y gustos del consumidor. Esta no es una situación nueva en Mercadona, pero esta retirada de productos quita del mapa productos que muchos consumidores aún disfrutaban. La situación ha creado revuelo entre los clientes, que han contactado con Mercadona directamente a través de sus redes.

Hay varios motivos por los que un supermercado retira un producto, puede ser que no haya tenido una buena acogida, que necesiten hacer modificaciones en su receta o que quieran reintroducirlo con un nuevo formato, no obstante, algunos desaparecen y ya no se pueden volver a encontrar.

Retirada de estas chucherías en Mercadona

Una de las chucherías de Mercadona que ya no podrás encontrar son las bolitas sabor BBQ, uno de los snacks que más se vendían y que algunos consumidores ya han echado en falta. Estas bolitas combinaban una textura agradable con un sabor potente, eso las hacía un producto ‘TOP’ para muchos clientes habituales.

Frente a las peticiones de los consumidores, el mismo Mercadona confirmó a través de su Twitter que este producto ya no estaba dentro de su surtido de productos disponibles en tienda. Este no ha sido el único producto que Mercadona ha eliminado por completo de sus supermercados, hay varios afectados en las diferentes secciones de Mercadona.

Varios consumidores usuales de la marca se han mostrado descontentos con la falta de algunos de sus básicos en la cesta de la compra, sobre todo después de descubrir que no se trataba de un suceso temporal, pero Mercadona se muestra confiado de que estas retiradas darán paso a nuevas alternativas en su catálogo.

Mercadona apuesta por las novedades

Mercadona destaca por estar en continuo desarrollo de novedades adaptadas a las tendencias del mercado, desde productos veganos para chuparse los dedos o congelados más que prácticos, cuentan con multitud de productos en todas sus secciones. No obstante, la retirada de alguno de ellos puede suponer un problema por parte de los clientes que confían sus básicos a esta cadena de supermercados.

Si Mercadona volverá a introducir alguno de estos productos por las peticiones de sus clientes o si tendrán nuevas versiones, aún es un misterio. Por ahora, se van sumando nuevos productos a la lista de retirados, entre ellos encontramos una masa de pizza que encantaba a muchos clientes y un refresco que se posicionaba como uno de los más saludables en sus estanterías.

Aún con el caos que estas retiradas han supuesto, la gama de productos aún es amplia para poder encontrar sustitutos a gusto de todos los paladares. Si buscas un nuevo snack o chuchería en Mercadona, en sus estanterías encontrarás desde patatas fritas a caprichos dulces para los que adoran el chocolate.