Mercadona parece estar retirando algunos de sus productos para dar paso, imaginamos, a nuevas «versiones» o para lanzar otras novedades. Ha pasado hace poco con sus bases de pizza y parece que vuelve a suceder con otro producto que además tenía muchos «fans» dado que era de los más sanos en sus estanterías. Descubre ahora de qué producto hablamos y qué ha pasado con él.

Polémica por la retirada de este producto

La retirada de productos en Mercadona no es algo nuevo. Los supermercados de Juan Roig, tienen miles y miles de productos en sus estanterías, de modo que de vez en cuando algunos de ellos desaparecen sin más. Los motivos para hacer esto pueden ser variados, ya sea que el producto no ha tenido la acogida esperada a que se decida cambiarle el formato, el tamaño o el envase. Pero también productos que funcionan y que son de los más vendidos terminan por desaparecer y esto es lo que ha pasado precisamente con uno de sus refrescos estrella.

En concreto, ha sido el refresco de naranja sin gas y sin azúcar que hasta hace poco era uno de sus refrescos más saludables. Un refresco que además se vendía en formato de botella de litro y también se podía encontrar en formato de cuatro botellines, pero que ha desaparecido por completo tal y como hemos sabido a raíz de la pregunta de unos de sus clientes a la cuenta en Twitter de Mercadona.

La respuesta del supermercado fue que el refresco de naranja sin gas ni azúcar ya no forma parte de su surtido, aunque tomaban nota para poder trasladar la consulta a los responsables, de modo que puede que aunque ya no lo tengan, no significa que no vayan a lanzarlo de nuevo en un futuro.

Hola, Jonathan. Lamentamos informarte que ya no disponemos de este producto en el surtido, no obstante, nos tomamos nota de tu interés y lo compartimos con los responsables para que lo tengan en cuenta. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) April 9, 2022

¿Qué alternativas tenemos?

Aunque los clientes de Mercadona ya no tengan ese refresco disponible, no podemos decir que en estos supermercados no hayan otras bebidas refrescantes que sean saludables. En este sentido, podemos encontrar por ejemplo los tés de la línea «cero» que no llevan azúcar y que tienen sabores como el melocotón, el limón o el mango y que se vende en formato de botella de litro y medio (0,75 euros) o la lata de 33 cl (0,32 euros).