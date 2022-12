El drástico cambio de horario de Mercadona en este puente de diciembre

Mercadona es el supermercado con mayor cuota de clientes al año: cinco millones de hogares hacen la compra en sus establecimientos, de modo que todos sus lanzamientos son muy celebrados y también, cada cambio que hacen merece su atención. Muy atento entonces porque se avecina un cambio importante en Mercadona esta semana que seguramente te afecte.

El cambio de Mercadona que te va a afectar

Cualquier cambio que se produzca en Mercadona afecta a sus clientes y en esta ocasión tiene que ver con el horario de sus tiendas que habitualmente (y en el periodo de invierno) se establece entre las 09:00 y las 21:30 horas, excepto festivos y el puente de diciembre que ahora celebramos.

Un puente de la Constitución que este año es bastante largo, de modo que es posible que los clientes de Mercadona se vean afectados por ello, teniendo en cuenta que los supermercados de Juan Roig suelen abrir de lunes a sábado y los dos días festivos del puente serán mañana martes 6 de diciembre, que celebramos la constitución y el próximo jueves 8 de diciembre, cuando se celebra el día de la Inmaculada Concepción. Dos días en los que puede que dudéis si Mercadona va a estar o no abierto.

Siguiendo con la política de empresa de Mercadona, en los que no suele abrir los festivos, es posible que pienses que estos días todas sus tiendas van a estar cerradas, o tal vez dudes ya que que estando cerca la próxima celebración de la Navidad puede que haga como otras tiendas y supermercados y aproveche este puente para que sus clientes hagan sus compras de los alimentos que luego servirán en el menú de Navidad.

No será así finalmente ya que Mercadona ha decidido no variar en su costumbre de cerrar cuando es festivo y de este modo tanto mañana martes 6 de diciembre, como el jueves 8 de diciembre estará cerrado. Pero eso no es problema porque hoy está abierto todo el día y volverá a abrir mañana miércoles en su horario habitual. También el viernes y el sábado.

Cómo saber los horarios de mi Mercadona más cercano

Si tenías pensado acudir a Mercadona a hacer la compra en este martes 6 de diciembre o jueves 8 de diciembre, que sepas que finalmente no vas a poder hacerlo. Aunque en el caso de que sigas dudando y te quieras asegurar te aconsejamos que hagas una rápida consulta desde su página web info.Mercadona.es. Nada más entrar en ella verás como en la parte superior aparece la opción «Supermercados» y si haces «clic» en esta podrás tener acceso a todas las tiendas de Mercadona en España con sus horarios. Basta con que escribas tu código postal y verás como te aparecen las más cercanas a tu ubicación.