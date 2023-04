Cabreiroá lanza sus nuevas botellas de edición especial Star Wars

Cabreiroá, la marca de agua mineral natural de Galicia, vuelve a ofrecer los diseños más originales e icónicos en sus botellas, y esta vez lo hace de la mano de Star WarsTM. Así, la marca gallega vuelve a demostrar que es capaz de ofrecer los diseños más impactantes en formatos para todos los públicos, como viene siendo habitual en sus lanzamientos.

De esta forma, el formato de 50 cl con tapón sport, muestra a algunos de los personajes más emblemáticos de la saga como: Darth Vader, Luke Skywalker, la Princesa Leia, Chewbacca, Yoda, C-3PO y R2-D2, en seis diseños diferentes y coleccionables que harán las delicias de los fans de la saga galáctica.

Por otra parte, el formato de 33 cl, enfocado a la hidratación infantil presenta también a los personajes de las películas en formato dibujo, con pegatinas y tapón infantil que podrán coleccionar para decorar y personalizar cualquier elemento.

Con esta nueva edición especial, Cabreiroá continúa asociándose con grandes éxitos cinematográficos e iconos de la cultura pop.

“En Cabreiroá nos encanta combinar nuestro inmenso legado natural, que data del siglo XIX, con los grandes iconos culturales de la actualidad. Esto nos permite conectar de una forma muy especial con nuestros consumidores, al mismo tiempo que creamos una comunidad comprometida con el desarrollo sostenible”, afirma Lorena Heras, Marketing Manager de Aguas en Hijos e Rivera.

Además de su origen único, Cabreiroá cuenta con su manantial de origen único y carbono neutral desde hace ya algunos años y las botellas de todos sus formatos están fabricadas al 100% con material reciclado.

Cabreiroá es un manantial situado en Verín (Ourense), perteneciente a Hijos de Rivera, que se declaró de utilidad pública en 1906, momento en el que el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal certificó las cualidades excepcionales de sus aguas. Ya en la actualidad, sus marcas Cabreiroá y Magma de Cabreiroá son un referente de calidad y de innovación. En los últimos años, ha transformado su organización en una apuesta decidida por la sostenibilidad que reafirma el enfoque de su negocio hacia el objetivo de generar un impacto positivo en su entorno con medidas como la neutralidad de carbono de sus instalaciones, la circularidad de sus envases o la disminución de la huella ambiental de su actividad.

Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. © & TM Lucasfilm Ltd.

