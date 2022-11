Bruselas da luz verde a la compra de la española Lyntia por Axa, Swiss Life y el fondo Sorolla

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la compra del principal operador neutro de fibra óptica en España, Lyntia Networks, por la ‘joint venture’ formada por la gestora de inversiones francesa Axa, la suiza Swiss Life (Slam) y el fondo neozelandés Sorolla, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. El importe de la compra no ha sido precisado, pero fuentes del mercado lo sitúan por encima de los 2.000 millones de euros.

Bruselas considera que la transacción no plantea problemas de competencia porque no se dan solapamientos en las actividades de las compañías implicadas y porque las relaciones verticales no suponen un riesgo de exclusión para la fibra óptica de Lyntia.

El expediente, que le fue notificado al Ejecutivo comunitario el pasado 7 de octubre, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos, según informa Europa Press.