José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha asegurado que la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para retribuir la red de distribución entre 2026 y 2031, aunque contiene algunas mejoras, es «insuficiente» porque no facilita la consecución de los objetivos de la política energética del país y «desincentiva» la inversión.

De esta manera, la empresa considera que se necesita «un marco retributivo justo y razonable acorde al desafío» dado que se espera que dicha actualización pendiente de la tasa de retribución resuelva «con urgencia las asimetrías con otros países europeos y con otros sectores regulados en España», según ha informado la compañía en un comunicado.

El ejecutivo de la compañía energética española estimó que la nueva propuesta del regulador, que abrió a una segunda consulta pública hace unas semanas tras la ampliación de los límites de inversión que quiere el Gobierno y el nuevo contexto de planificación de las redes, continúa «sin adecuarse a la ambición y urgencia» que requiere la consecución de los objetivos de descarbonización y electrificación de la política energética de nuestro país.

La propuesta de Endesa

En concreto, la empresa eléctrica respaldó una mejora en el marco retributivo en que las peticiones de conexión a la red de distribución siguen creciendo como han venido haciéndolo desde mediados de 2023.

De este modo destacó que, en comparación con la asunción de la CNMC de que hay capacidad libre en la red, «lo cierto es que a nivel sectorial la red estaba saturada al 83% con datos a inicios de septiembre, mientras que en el caso de Endesa la capacidad es prácticamente nula a día de hoy».

En este sentido, Endesa ha señalado que ha tenido, por esta razón, que rechazar un porcentaje importante de las peticiones de nueva conexión recibidas en lo que va de año 2025.