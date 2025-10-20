El BOE hace oficial nuevas oposiciones: publica 90 convocatorias con más de mil plazas en toda España

Nueva oferta de empleo público en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este mes de octubre 90 nuevas convocatorias de oposiciones que suman más de 1.000 plazas para poder trabajar a nivel estatal, autonómico y local. Estas ofertas se pueden ver en el Punto de Acceso General Electrónico de la página oficial de la Administración y concretamente en el buscador de convocatorias de empleo público. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas oposiciones que ha publicado el BOE.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este mes de octubre nuevas oposiciones y eso quiere decir que más de 1.000 españoles tendrán la oportunidad de ocupar nuevas plazas a nivel estatal, autonómico y local. En total son más de 90 nuevas convocatorias de oposiciones que se pueden consultar en el Punto de Acceso General Electrónico en la web de la Administración. Las nuevas oposiciones publicadas por el BOE son las siguientes.

Nuevas oposiciones publicadas por el BOE

Son casi un centenar de convocatorias publicadas por el BOE, que muchas tienen fecha de caducidad a primeros del mes de noviembre. Para poder optar a ellas, hay que cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con una titulación mínima requerida.

Ayudantes de instituciones penitenciarias: 900 plazas

El BOE ha abierto una convocatoria de 900 plazas para ayudantes de instituciones penitenciarias. La fecha de fin de plazo de la convocatoria es el próximo 6 de noviembre de 2025 y los estudios que se requieren son el título de bachillerato, técnico o equivalente.

Auxiliar de administración general en Islas Baleares: 128 plazas

La Consejería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Gobierno de Islas Baleares también ha aprobado 128 nuevas plazas para trabajar como auxiliar administrativo en las Islas Baleares. El plazo de la solicitud finaliza el próximo 30 de octubre, y según informa la administración balear, «el acceso a estas plazas se realiza mediante turno libre» y «eso significa que puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos: título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y catalán nivel B2».

Conducción de vehículos de transporte por carretera: 123 plazas

El BOE también ha publicado un total de 123 plazas para el servicio de conducción de vehículos de transporte por carretera. Para ello se requerirá el Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, otro título de Formación Profesional de grado medio equivalente o el título de Bachiller. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de noviembre de 2025.

Médico de urgencias: 121 plazas

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha ofertado 121 plazas para el puesto de médico de urgencias y la fecha final para presentar las instancias es el próximo 14 de noviembre. Se exige la titulación de médico especialista en medicina familiar y comunitaria.

Pinche y Cocinero/a: 111 plazas

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) también ha publicado una oferta de 111 plazas para el puesto de pinche y cocinero.

Auxiliar administrativo: 54 plazas

La Universidad de Alcalá de Henares ha publicado 54 plazas para el puesto de auxiliar administrativo en la UAH. El plazo finaliza el próximo 11 de noviembre y se oferta un salario de entre 20.800 y 23.000 euros.

Mantenimiento general: 92 plazas

El Ministerio del Interior también ha publicado la oferta de 92 plazas para mantenimiento general, siendo 81 de turno libre y 11 para discapacidad general. También hay 29 plazas reservadas para Tropa y Marinería, militares de complemento y reservistas de especial disponibilidad.