Bestinver nombra a Mark Giacopazzi como sustituto de Beltrán de la Lastra

Bestinver ha nombrado Chief Information Officer (CIO) a Mark Giacopazzi, que hasta la fecha era consejero ejecutivo de la firma de inversión. La gestora abre por primera vez este puesto dentro de su organigrama, pero a la postre realizará funciones semejantes a las de Beltrán de la Lastra, que hasta la compra de Fidentiis en 2020 fue el presidente y director de inversiones.

Las funciones de Giacopazzi pasarán por dirigir la estrategia de la gestora del grupo Acciona y coordinar y supervisar al equipo de inversión. Otra de las misiones clave del CIO será «crecer más en infraestructuras y fondos alternativos», según informó Enrique Pérez-Plá, consejero delegado de Bestinver.

Pérez-Plá aseguró que el trabajo de Giacopazzi no es «entrometerse» en el trabajo de los gestores de fondos, sino «determinar la estrategia de forma conjunta». «El crecimiento que estamos experimentando con nuevos fichajes y los objetivos de continuar con un incremento de plantilla y nuevos fondos precisaban de la creación de este puesto para coordinar la estrategia prevista».

Giacopazzi es una de las principales manos derechas de Pérez-Plá desde hace dos décadas pues fue socio fundador de Fidentiis. Comenzó su carrera profesional en los mercados financieros a mediados de los 80 y ayudó a fundar Carnegie España en 1989, firma que se fusionó en 1996 con la gestora Schroders.

El anuncio es la respuesta de Bestinver al nombramiento de Beltrán de la Lastra como presidente y director de inversiones de Panza Capital, la nueva gestora de los ex Bestinver, tal y como adelantó OKDIARIO. Panza no solo ha sido fundada por ex trabajadores de la firma de inversión de Acciona (De la Lastra, Gustavo Trillo y Ricardo Cañete), sino que también ha fichado de Bestinver para el equipo de inversión.

Los principales nombres son Julien García, que ahora será analista de renta variable internacional; Carlos Arenillas, como gestor, y Vignesh Padiachy, analista senior especializado en el sector TMT. Bestinver ya ha suplido las salidas con fichajes desde Rentamarkets, Renta 4 e ING, respectivamente.

Bestinver tiene el doble de plantilla que Panza Capital, que empezará a operar con 15 profesionales incluido el equipo de relación con inversores y back office. Gustavo Trillo es el consejero delegado.

La ex casa de De Lastra tiene bajo gestión algo más de 5.2000 millones de euros, mientras que el también ex de JP Morgan se marca el objetivo de gestionar un volumen de activos de entre 500 y 1.000 millones a largo plazo. El objetivo de rentabilidad de la nueva firma es de más del 10% anual.

En sustitución de Mark Giacopazzi, el nuevo director general de Bestinver será Nicolás Fernández de Villavicencio, hasta ahora director de corporate finance y M&A de la misma firma. Su nombramiento será efectivo una vez obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.