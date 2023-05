El mercado automovilístico español lleva tres años por debajo de 1,2 millones de ventas de coches, cifra que representa la salud del sector. Una situación que se volverá a repetir este año y que refleja que España está lejos de experimentar la recuperación de los niveles previos al impacto de la pandemia. Jorge Belzunce, director general de Astara para el sur de Europa, explica en una entrevista a OKDIARIO que estas cifras no se alcanzarán hasta 2024, en línea con las previsiones de la patronal Anfac.

Pregunta: ¿Cómo se presenta el 2023 para Astara?

Respuesta: El 2023 se presenta realmente atractivo y excitante para Astara, porque ya llevamos un tiempo, como dice Jorge Navea, el CEO de nuestra compañía, trabajando en la oscuridad para salir a la luz. Y ahora es cuando empezamos a disfrutar de toda la Astara platform para centrarnos no sólo en la propiedad, no sólo en vender coches, que lo hacemos muy bien, ya que el año pasado vendimos más de 200.000 en todo el mundo, sino en darle al cliente lo que necesita y lo que está demandando.

Es decir, la suscripción y que el cliente pueda coger un coche, tenerlo un mes, tenerlo dos meses, tenerlo tres meses, que sea flexible, que pueda cambiar su coche en x meses porque es verano y tiene que llevar a toda la familia, pero que vuelva a un coche pequeño eléctrico en otro momento del año.

Hay estudios que dicen que en dos años en España más del 10% de las ventas o de las matriculaciones van a ser por suscripción. Nosotros en Astara no queremos llegar los últimos y me atrevería a decir que llegamos de los primeros y vamos a trabajar de una forma muy importante. Esto con una empresa que se llama Astara Move, que no se va a dedicar sólo a distribuir coches que sean de nuestro portfolio, se va a dedicar a darle al cliente lo que necesita en cada momento y va a ser, por tanto, un personal provider mobility, abierto, en lo que se refiere a la flexibilidad y abierto en lo que se refiere a trabajar con todas las marcas que hay en el mercado español.

P: Respecto a Astara Move, ¿qué le diferencia del resto de modelos de suscripción?

R: La flexibilidad sin lugar a dudas, es la empresa con una mayor flexibilidad en lo que se refiere a la suscripción. ¿Tenemos competidores? Por supuesto que los tenemos y nos encantan, pero ninguno es tan flexible como nosotros. Ninguno tiene la posibilidad de que sea sólo un mes, ninguno tiene la posibilidad de que no haya limitación de kilometraje, en ninguno tienen la posibilidad de entregas en sus domicilios, no sólo en Madrid y en Barcelona, sino en las demás partes del territorio. Realmente, Astara Move ha llegado antes que los demás y ha venido para quedarse.

P: ¿Qué porcentaje de vuestras ventas son de eléctricos?

R: La electrificación en España está costando, está siendo más lenta que en otros países vecinos y esto es porque todavía no tenemos ayudas claras en este sentido por parte del Gobierno y son ayudas además diferidas. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar paliar esto desde la compañía. Esperamos que se venda en el mercado entre un 7% y un 8% de vehículos eléctricos este año en España. Y nosotros vamos a estar por encima del doble de esas cifras. Nos vamos a centrar muchísimo en ello.

Y luego tenemos un arma que no tienen los demás, que es la suscripción. En este sentido, nosotros vamos a poder conseguir que el cliente pierda ese miedo de comprarse un vehículo eléctrico pensando en el valor futuro garantizado, porque va a poder suscribirse uno, dos, tres o cuatro meses. Ver de verdad cómo funciona un coche y darse cuenta de que la electrificación ha venido para quedarse.

P: ¿Está España preparada para la llegada del coche eléctrico?

R: Todos sabemos que nos falta infraestructura, todos sabemos que nos faltan ayudas más directas por parte del Gobierno, pero sabemos que la electrificación va a llegar y tenemos que estar preparados para ello.

P: Otro de los problemas es el precio de los coches, ¿han llagado ya a su techo?

R: Sin lugar a dudas. Los precios de los vehículos, tanto eléctricos como de combustión, han subido por culpa de las materias primas y por culpa de los sistemas logísticos que se han encarecido, entre otras cosas. No esperamos que esa subida se mantenga en los próximos dos o tres años. Creemos que ya ha llegado más o menos a estabilizarse y ahora lo que estamos viendo es cómo los vehículos eléctricos empiezan a conseguir unos posicionamientos muy competitivos en comparación con los vehículos de combustión.

P: ¿Dais opciones a los clientes para que su movilidad sea accesible?

R: Sí, por supuesto. Hasta ahora estamos trabajando siempre de forma muy directa con nuestros partners financieros, en este caso en España, con el Banco de Santander Consumer Finance que nos arropa y arropan a nuestros clientes de una forma muy especial, de forma que el cliente puede tener el coche durante dos o tres años y devolverlo o refinanciarlo después.

Yo creo que, sinceramente, el problema de la inversión de un cliente en un vehículo se puede subsanar si viene a vernos y nos da la oportunidad de explicarle todas las formas que hay de conseguir defender su movilidad.

P: ¿Qué previsiones de mercado tenéis para este 2023?

R: Yo siempre he defendido que en un país con 50 millones de habitantes, y con el desarrollo que tenemos en España, se merece un mercado cercano al millón y medio de vehículos. Estamos muy lejos. Nos vamos a quedar otra vez en 2023 por debajo del millón de unidades. No es una situación normal. Lo normal es que estemos en 1.200.000 vehículos. Es lo que vaticinan desde la patronal Anfac y nosotros en particular también pensamos que estaremos ahí muy pronto. Yo espero que ya sea en 2024, porque este 2023 sigue con muchísimos problemas de logística y de materias primas para lograrlo ya.