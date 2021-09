Con casi un siglo de historia y más de 1.400 empleados, Banca March tiene en sus profesionales uno de los pilares fundamentales de la entidad. Su equipo, de composición paritaria, posee una gran especialización en asesoramiento desde distintos ángulos (financiero, tecnológico, operativo, etc.) con la que apuntalar el objetivo de la compañía: ser la referencia de banca privada, patrimonial y de empresas en España, con especial foco en las empresas familiares y familias empresarias. Los clientes de la entidad identifican a los profesionales de Banca March entre los mejor valorados del sistema financiero español.

Para alcanzar la excelencia en el servicio a los clientes, la entidad ha forjado “la mejor escuela de formación de la banca española”, en palabras de Anselmo Martín-Peñasco, subdirector general de Banca March y responsable del Área de Recursos Humanos. “El 95% de nuestras incorporaciones procede del Programa Talento, al que se integran personas jóvenes, con formación superior y posgrado, que quieran compartir con nosotros unos valores muy marcados, y a los que se ofrece un recorrido profesional a largo plazo”, añade Martín-Peñasco.

Banca March, de propiedad 100 % familiar, inició hace casi una década un proceso de transformación y digitalización en la gestión de personas que ha hecho evolucionar y crecer de manera sostenida tanto a los profesionales como a la entidad. Para adaptar la gestión de personas a sus necesidades, prioridades y expectativas, la compañía ha incorporado diferentes herramientas de escucha, como encuestas de clima, o su participación en el proceso de la consultora internacional de Gestión de Personas Great Place to Work, que ha reconocido a la empresa como una de las mejores para trabajar en Europa.

“La satisfacción de las personas y el clima de trabajo están íntimamente ligados con una filosofía de crecimiento conjunto. Nuestra esencia radica en trabajar en un modelo de negocio de largo plazo en el que todos los grupos de interés (empleados, clientes, accionistas y la sociedad en general) tienen que crecer —expone Martín-Peñasco—. Los profesionales de Banca March somos valorados por mucho más que el crecimiento y cifras de negocio de un periodo”.

Único banco español entre las mejores empresas para trabajar en Europa

El éxito, indican desde Banca March, no está tanto en unas iniciativas concretas, sino en la coherencia de su sistema de gestión de personas con la filosofía de la entidad. Esta coherencia ha sido una de las claves para que la empresa haya sido reconocida como una de las diez mejores empresas para trabajar en España y haya sido el único banco español entre las mejores empresas para trabajar en Europa, según el prestigioso ranking Best Workplaces 2021 de la consultora independiente Great Place To Work®. Esta calificación también avala la apuesta de la compañía por la formación continua: el 100% de los empleados ha recibido formación en los últimos 5 años, dedicando para ello una inversión que triplica la media del sector financiero en España.

El reconocimiento llega en un contexto social de alta complejidad. La pandemia ha supuesto un reto enorme para una compañía que basa su actividad en la confianza y trato con el cliente, elementos que obligaron a establecer un comité de crisis en una fase muy temprana que definió dos prioridades ineludibles: preservar la salud de los empleados y mantener la continuidad del negocio.

“Apostamos por la estabilidad laboral desde el primer momento, lo que aportó tranquilidad y compromiso en el ámbito profesional, subraya Martín-Peñasco. “Además, mantuvimos un proceso continuo de evaluación del clima y el estado de ánimo. En los momentos más complicados hemos estado cerca los unos de los otros, a pesar de la distancia, y hemos demostrado ese sentimiento de familia que nos caracteriza”, añade.

Este espíritu se tradujo en una batería de medidas concretas: protocolos claros de actuación y adaptación, servicio médico 24 horas o seguro de hospitalización y post-hospitalización por Covid-19 para todos los empleados, entre otras muchas acciones.

Apoyándose en la tecnología para poder trabajar a distancia y apostando por la comunicación, tanto interna como externa, la empresa ha fomentado la transparencia y cercanía, con el objetivo de reducir la incertidumbre. Ahora que se ha recuperado la normalidad casi al 100% y se ha vuelto de manera progresiva a la oficina, la compañía sigue evaluando el bienestar interno para asegurarse de mantener la motivación y el compromiso interno, tratando de evitar la fatiga pandémica sin dejar de lado la protección de la salud.

Algunas de estas medidas han llegado para quedarse. Con la flexibilidad como eje vertebrador y sirviéndose de nuevas herramientas tecnológicas, se han definido nuevas formas de trabajar. Así por ejemplo, los eventos, la formación y las reuniones seguirán celebrándose a distancia en el largo plazo, una vez se ha comprobado que en muchas ocasiones estos formatos redundan en una mayor agilidad y cercanía.

Digitalización y explotación big data

El diagnóstico de Banca March es claro: vivimos una época de cambio constante, con un entorno en rápida evolución que obligará a que las empresas incorporen en sus estrategias la digitalización de los datos y la explotación del big data, pero manteniendo en el centro de las prioridades la gestión de las personas y el desarrollo del talento. “Las organizaciones deberemos adaptarnos a las nuevas formas de trabajar y a las prioridades de las nuevas generaciones que ya están incorporándose al mundo laboral. Ello obligará a que las empresas seamos cada vez más ágiles y dinámicas, sepamos escuchar y entender a los empleados, dando respuesta a lo que es importante para cada uno”, reconoce Martín-Peñasco.

Y avisa: “Encontrar el equilibrio entre lo que demandan los profesionales y lo que necesita la empresa va a requerir esfuerzo, visión de largo plazo y adaptación constante. La gestión de personas seguirá en evolución y quedarse atrás supondrá una pérdida de competitividad en el mercado, más aún en nuestro sector, donde la calidad del asesoramiento es la verdadera ventaja diferencial”.

Todo lo anterior explica que el asesoramiento de los profesionales de Banca March tenga reflejos tangibles, no sólo en la rentabilidad de los productos, de forma adecuada al perfil de cada cliente, sino en la calidad del servicio que éstos perciben y que sitúan a la entidad en los primeros puestos del sector en cuanto a satisfacción global y con el gestor, así como en la valoración de atributos como solvencia, solidez, compromiso social, transparencia, confianza y trato personal.