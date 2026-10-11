Baleares y Aragón rozan el sorpasso en renta per cápita a Cataluña mientras Madrid amplía su ventaja a 8.000 €

Baleares y Aragón acechan a Cataluña en términos de renta per cápita -riqueza de sus ciudadanos- y amenazan con adelantar a la región que gobierna ahora Salvador Illa (PSC), que además sigue perdiendo terreno año tras año con Madrid. La riqueza de cada balear en 2025, según los datos publicados por el INE, fue de 38.510 euros, mientras que la de los catalanes se quedó en 39.199 euros. La diferencia en estos momentos es de 689 euros.

En 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder y se inició una nueva etapa en el país, la diferencia entre la riqueza de un catalán y de un balear era de 1.619 euros. Y en 2012, cuando se señala el inicio de la deriva independentista de Cataluña con Artur Mas, los catalanes eran 2.127 euros más ricos que los ciudadanos de baleares. De 2.127 euros en 2012 a 689 euros en 2025.

Los vecinos de las Islas Baleares están, por tanto, a un paso de adelantar a Cataluña en renta per cápita y acceder a la cuarta plaza de España, por detrás de la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra.

También ha recortado distancias Aragón. En estos momentos, la diferencia entre los ciudadanos de ambas regiones es de 1.163 euros a favor de Cataluña. Pero en 2018 era de 2.244 euros, y en 2012, 1.929 euros. Desde 2018, la diferencia se ha reducido a la mitad.

Si la evolución se mantiene y Aragón y Baleares adelantan a Cataluña, los catalanes pasarían a ser los sextos de España en riqueza. Porque, además, la diferencia de Cataluña con la Comunidad de Madrid, los dos motores económicos del país, ha ido aumentando desde que los sucesivos gobiernos independentistas de la región catalana han dado prioridad a la independencia y dado la espalda al resto del país.

En 2012, la renta de los catalanes era de 25.937 euros, frente a 30.560 euros de los madrileños. Algo menos de 5.000 euros de diferencia.

Pero en 2025, la brecha entre ambas regiones supera ya los 8.000 euros: la de los madrileños es de 47.220 euros y la de los catalanes, 39.199 euros.

Una de las razones que explica esta evolución de la renta per cápita es el aumento de la población en Cataluña, principalmente por la llegada masiva de inmigrantes. Un reciente informe de la Comisión Europea señala que las dos regiones europeas que más han incrementado su población han sido Madrid y Cataluña.

En el caso de Madrid, la población ha crecido en 2024 en más de 700.000 personas, mientras que en el caso de Cataluña en algo más de 500.000 ciudadanos. Mientras, en Aragón, por ejemplo, la población se mantiene en los 1,3 millones desde hace años.

Lo mismo sucede con Baleares, donde la población ha crecido mínimamente desde 2018 mientras el PIB mejora.