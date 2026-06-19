Ni Madrid ni Barcelona lideran el ranking: esta es la ciudad más rica de España en 2026, con más de 60.000 euros de renta media por habitante al año

Cuando se habla de riqueza y poder económico, lo más normal es pensar en ciudades grandes desarrolladas como Madrid o Barcelona. Los datos oficiales más recientes dejan claro que no es así, y es que el municipio con mayor renta media por habitante del país no es ninguna de las dos grandes capitales, sino una localidad de unos 90.000 habitantes situada en el área metropolitana de Madrid.

Pozuelo de Alarcón encabeza la lista

Se trata de Pozuelo de Alarcón, un municipio que lleva ya varios años consecutivos encabezando las clasificaciones de renta per cápita en España. Según las últimas estadísticas fiscales disponibles, elaboradas a partir de las declaraciones de IRPF y de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta media disponible en este municipio ha superado ya la barrera de los 60.000 euros anuales por habitante.

Esta cifra sitúa a Pozuelo muy por delante tanto de Madrid capital como de Barcelona, dos ciudades donde se concentra la gran mayoría de la actividad económica, empresarial y financiera del país, y aun así no logran acercarse a estos niveles de renta media individual.

La riqueza de este municipio madrileño

El éxito económico de Pozuelo de Alarcón viene de factores como su ubicación, su perfil de residentes, la calidad de servicios y la estabilidad y crecimiento sostenido.

Se encuentra a apenas media hora del centro de Madrid, lo que es perfecto para profesionales que trabajan en la capital pero no les importa desplazarse y buscan un entorno para vivir más tranquilo.

Cuenta con una oferta educativa, sanitaria y de ocio de primer nivel, un motivo por el que la gente que puede elegir, decide instalarse en Pozuelo. Las estadísticas muestran que la renta media del municipio no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios fiscales, consolidando su primer puesto año tras año.

Más municipios del ranking

Pozuelo de Alarcón no está solo en la parte alta de la tabla. Otros municipios del entorno madrileño y catalán también figuran entre los de mayor renta per cápita del país.

Boadilla del Monte (Madrid), con cerca de 66.000 habitantes, se sitúa también entre los municipios más ricos de España, con una renta media por encima de la media nacional, aunque sin alcanzar los niveles de Pozuelo.

En Cataluña, localidades como Sant Just Desvern, en el área metropolitana de Barcelona, completan también las posiciones más altas del ranking, dejando claro que la riqueza por habitante en España tiende a concentrarse en municipios residenciales de tamaño medio, más que en las grandes ciudades, una idea que suele estar distorsionada en la mayoría de las personas.

Una brecha que se acentúa año a año

En la otra cara de la moneda se encuentran los municipios con rentas muy por debajo de la media nacional. Mientras algunos municipios del entorno de las grandes ciudades tienen rentas que multiplican varias veces la media española, otras localidades, muchas de ellas rurales o con menor dinamismo económico, apenas superan los 20.000 euros anuales por habitante.

Es el caso de Cenicientos, también en la Comunidad de Madrid, cuya renta media apenas alcanza los 20.800 euros al año, una cifra tres veces inferior a la de Pozuelo de Alarcón pese a pertenecer a la misma región. La distancia se hace aún más visible en municipios como Benamargosa, en Málaga, donde la renta bruta media declarada no llega a los 14.000 euros anuales, situándolo entre los municipios de menor renta de toda España.