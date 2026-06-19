El Gobierno sortea sólo 170 casas para tres municipios y las peticiones superan en un 4.000% las plazas

El Gobierno a través de su entidad pública de vivienda, Casa 47, ha finalizado el procedimiento de adjudicación de sus primeras 171 viviendas asequibles. Las casas, ubicadas en la ciudad de Vigo (Galicia) y los pueblos de Mieres (Asturias) y Rafelbuñol (Valencia) han recibido un aluvión de peticiones en plena crisis de vivienda, dejando excluidas y en lista de espera a 7.186 personas interesadas. La demanda ha superado en un 4.000% la minúscula oferta del Ejecutivo.

Entre todas los municipios elegidos por el Ejecutivo para sacar los primeros alquileres públicos suman poco más de 340.000 habitantes. Según indica la propia información facilitada por Casa 47, en la ciudad de Vigo han sacado en alquiler 67, en Rafelbuñol y otros pueblos afectados por la Dana otras 67 viviendas, y en otra convocatoria simultánea en la localidad asturiana de Mieres 37 casas más.

Las viviendas no están a la venta, se ofrecen en régimen de alquiler asequible y forman parte del Parque Estatal de Vivienda Asequible. Pese a ello, la demanda ha desbordado los planes del Ejecutivo, poniendo de manifiesto la gran necesidad habitacional de los españoles.

Tanto es así, que el propio Ministerio de Vivienda aclara en los pliegos del proceso que forman parte de la multitudinaria lista de espera «las solicitudes cuyas viviendas demandadas ya no estaban disponibles, por haber sido asignadas a las solicitudes que les precedían en el orden del sorteo».

De hecho, apunta que la entidad pública procederá a «contrastar el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante consulta a otras administraciones públicas o requiriendo la presentación de la documentación oportuna a los interesados».

Y que, en caso de que la unidad de convivencia no cumpla con los requisitos generales para participar, «o con los específicos de la vivienda asignada», el Ejecutivo revocará la asignación provisional a su favor, «procediéndose a su exclusión en el primer caso, o a formar parte de la lista de reserva en el segundo caso».

Unos requisitos «incoherentes»

De esta manera, muchos de los afortunados a los que les ha tocado una de las viviendas asequibles del Gobierno podrían ver caer su adjudicación debido a los requisitos que deben cumplir los núcleos familiares que vayan a habitar la casa.

Cabe recordar al respecto que, pese a que los de Sánchez han criticado a sus adversarios políticos por sacar viviendas para rentas medias, la propia empresa pública Casa 47 excluye de todos sus sorteos a las rentas de entre 0 y 2 veces el IPREM, algo que desde la oposición tildan de «incoherente».

Hay que recordar que en todos los casos se habla de rentas familiares. Esto implica que una pareja que cobre 1.238 euros al mes cada uno en 14 pagas (menos de 100 euros más que el SMI) ya cobra más de 3,5 veces IPREM (unos 42.000 euros brutos anuales) y por lo tanto no puede participar de la mayor parte de los sorteos de vivienda asequible.

Sin ir más lejos, este mismo condicionante lo han tenido en cuenta desde el Ejecutivo puesto que, en Vigo han excluido a todos aquellos que cobren menos de 2.200 euros al mes, según se publica en su web.

Sea como fuere, el Gobierno ha establecido una duración inicial de 14 años a los contratos de alquiler asequible, con prórrogas sucesivas de 7 años y una prórroga extra de 5 años hasta alcanzar los 75 años. Algo a lo que podrán acceder sólo unos pocos de los muchos interesados en encontrar una solución real al gran problema de la vivienda que está condenando sus perspectivas de futuro.