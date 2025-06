Philipp Bagus, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), economista y autor del libro La era Milei: el despertar libertario, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar sobre los logros del presidente de Argentina tras algo más de un año en el poder. Entre otras cuestiones, el profesional ha recalcado que el movimiento político iniciado por el libertario argentino va a contagiarse a otros países.

PREGUNTA.- ¿Cuál ha sido su relación con Javier Milei?

RESPUESTA.- Conocí al presidente Milei cuando era profesor de Economía y colega. Le invitamos a mi clase en nuestro Máster de Economía de la Escuela Austriaca por zoom. Luego le invité a contribuir con un capítulo en el liber amicorum para el profesor Huerta de Soto, que he editado junto con David Howden (Ensayos en Honor de Jesús Huerta de Soto). Y cuando Milei vino a Madrid por el Viva22 comimos juntos y nos caímos bien.

Yo pensé: Es uno de los nuestros. Libertario, austriaco, anarcocapitalista… No puede llegar a ser presidente. Desde entonces, estamos en contacto y nos hemos visto varias veces. Recientemente, en Buenos Aires, nos encontramos cuando hizo doctor honoris causa al profesor Huerta de Soto y le dio el premio Orden de Mayo. Y tengo que añadir una cosa. Javier Milei es una persona muy cálida, humilde, y con un enorme corazón. Además, es muy generoso, siempre recomienda mi libro Defendiendo la deflación. Realmente, es llamativo para mí que Milei no haya cambiado nada después de llegar a la presidencia. Su trato conmigo es igual de cordial y cercano.

P.- ¿Por qué ha decidido escribir este libro?

R.- Para mí ha sido un auténtico milagro que un libertario que comparte nuestras ideas llegase a ser presidente de un país diciendo cosas como «los políticos son unos parásitos», «los impuestos son un robo», «el Estado no es la solución, sino el problema» o «quiero destruir el Estado desde dentro».

En el libro, intento hacer entendible lo inentendible. La combinación de factores que han hecho posible la llegada de Milei es como una alineación de planetas que se da cada millón de años. Entre estos factores, está la particular y trágica historia de Argentina, la subestimación de él, los errores de sus oponentes políticos, la capacidad única de divulgación de las ideas de libertad que tiene, su carisma, su autenticidad, su entendimiento de la importancia de la batalla cultural, el uso de los medios sociales, su marketing y retórica libertaria y su alianza con sectores conservadores.

Además, explico sus ideas para que los lectores puedan entender el fenómeno Milei y la importancia histórica y global que tiene. Por otro lado, cuento cuáles son las diferentes ramas liberales: los liberales clásicos, los libertarios, los minarquistas, los anarcocapitalistas o los paleolibertarios. También ofrezco una síntesis concisa de las ideas de la Escuela Austriaca.

Recalco la importancia de la batalla cultural y señalo cómo la izquierda ha sabido ganar la hegemonía cultural y cómo el ejemplo de Milei muestra que se les puede vencer. El libro es un mensaje de esperanza: Sí, podemos ganar la batalla de las ideas. De esta manera, el libro es mi contribución a la batalla cultural difundiendo las ideas de la libertad y señalando que se puede aprender de Milei.

De hecho, me han escrito muchos lectores para decirme que este libro les ha convertido en libertarios. Otros han afirmado que se lo están regalando a sus conocidos y familiares. Todo eso me hace muy feliz.

P.- Usted es un reputado académico. ¿Cree que Milei está llevando las ideas teóricas de la Escuela Austriaca a la realidad? ¿De qué forma lo está haciendo?

R.- Claro. Su agenda de desregularización es profundamente austriaca. Las regulaciones limitan el espacio para el libre ejercicio de la función empresarial, imposibilitando la creatividad humana en esas áreas. Además, Milei ha eliminado el déficit público cortando el gasto público y no como recomienda el FMI y los economistas neoclásicos con una combinación de aumentar impuestos y recortar tímidamente el gasto.

El gasto público es un peso encima de los hombros de los ciudadanos. Se financia de una manera u otra; sea impuestos, deuda o inflación. Lo esencial es minimizarlo. Milei lo entiende perfectamente y lo ha recortado en poco tiempo cerca del 30% en términos reales, que es un logro verdaderamente impresionante. Asimismo, Milei está trabajando para introducir un coeficiente de caja de 100% en la banca y eliminar el banco central. Eso es austriaco 100%. Ninguna otra escuela de economía aboga por estos objetivos.

P.- ¿Qué influencia tiene Milei del profesor Huerta de Soto?

R.- Una influencia enorme. Las clases de YouTube del profesor Huerta de Soto han sido claves para convertir a Milei a las ideas de la Escuela Austriaca. Le tiene el máximo aprecio, como se refleja en la entrega del premio Orden de Mayo en la Casa Rosada en abril.

P.- ¿Cuál cree que es el éxito de Milei? ¿Son sus valores?

R.- Sus valores como la autenticidad, la honestidad, el esfuerzo, el amor a la verdad y a la libertad son algunas de las causas de su éxito. La gente se da cuenta de que Milei dice lo que piensa y hace lo que dice. Eso no es normal en políticos, que mienten continuamente para ganar elecciones. La honestidad de Milei es algo que aprecia la gente.

Además, Milei defiende los valores e instituciones que han hecho grande a Occidente, como la libertad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley, pero también la familia y la Iglesia. Entiende muy bien el peligro del wokismo y lucha contra él defendiendo las tradiciones, las costumbres y la patria. Su alianza con los conservadores, en el sentido de un libertarismo de derechas ya abogado por Murray Rothbard en los años 90, ha sido fundamental para poder ganar al kirchnerismo.

P.- ¿Cree que puede haber Mileis en otros países? ¿Se ha iniciado algo imparable?

R.- Las ideas de la libertad y austriacas ya están encima de la mesa. Ya son imparables. Milei utiliza cada oportunidad para librar la batalla cultural a nivel global con entrevistas o discursos como en Davos, tanto este año como el anterior. Ya hay miles de jóvenes que están leyendo y estudiando a Mises, Hayek, Rothbard, Huerta de Soto, Hoppe o Benegas Lynch (h.). Ya no se puede tapar el sol. Y de este movimiento que se está formando van a salir, tarde o temprano, Mileis en otros países. Eso no quiere decir que vaya a ser algo automático. Hay que seguir dando la batalla cultural. Milei no la puede ganar solo. Necesita miles y millones de soldados que, en sus ámbitos personales, contribuyan con su grano de arena. Y toda aportación es importante. Todo el mundo puede aportar defendiendo las ideas de libertad en su entorno, dando un retuit o un me gusta en las redes sociales o regalando un libro.

P.- ¿Qué podemos aprender en España de Milei?

R.- Que sí se puede ganar la batalla cultural a la izquierda, a los estatistas. Sí, podemos ganar. Y hay que dar la batalla cultural a todos los niveles, no sólo en lo económico. El capitalismo no sólo es más eficiente que el socialismo, que lleva a la pobreza. El capitalismo también es el único sistema social justo, porque defiende la libertad y los derechos de propiedad. El socialismo es completamente injusto porque está basado en la violencia, con la que el Estado impone su voluntad a las personas. El socialismo no es algo noble, está basado en la envidia, el odio y el resentimiento. Y eso hay que transmitírselo a la gente para ganar la batalla cultural y, en consecuencia, cambiar la política.

P.- ¿Está cambiando la situación en Argentina? ¿Qué es lo que está cambiando?

R.- Milei está transformando Argentina reduciendo el Estado a pasos grandes. Ha bajado el gasto público un 30% eliminando el déficit y reduciendo la inflación. Desde mediados del año pasado, la base monetaria amplia no crece. Está desregularizando al máximo. Los resultados son espectaculares. La inflación mensual ha bajado del 25,5% en diciembre de 2023 al 2,8% en abril de este año. La recesión terminó en abril de 2024. La actividad económica ha aumentado un 8% desde abril de 2024 a abril de 2025. Los salarios reales aumentaron un 14% en 2024. Este año, el FMI espera un crecimiento del 5,5%, una cifra que puede ser demasiado conservadora. La tasa de pobreza ha caído unos 20 puntos. Unicef reconoció que 1,7 millones de niños argentinos salieron de la pobreza en 2024. La receta menos Estado, más libertad funciona.

Por otro lado, Milei ya cambió lo más importante, que son las ideas que tienen los argentinos. Ha conseguido una auténtica revolución cultural, un cambio de mentalidad. Ha comenzado la Era Milei. Por eso el título del libro.