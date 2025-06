Aviso de los expertos: si tu móvil hace esto tu cuenta del banco está en peligro

En la época actual si hay algo con lo que pasamos horas y horas, por no decir todo el día, ese es el teléfono móvil. Lo usamos tanto en lo personal como en el trabajo y lo más habitual es que nuestros datos, también bancarios, estén en cada uno de nuestros dispositivos. Por ello, es importante ser conscientes del riesgo que ello conlleva y en el caso de que notes que tu móvil comienza a hacer cosas raras, como no dejarte hacer llamadas o que te quedas sin acceso a internet, puede que no se trate de un simple fallo técnico. En realidad, podrías estar siendo víctima de una ciberestafa peligrosa que pone en riesgo no sólo tu móvil en sí o tus datos, sino también tu cuenta del banco.

Este tipo de fraude se está volviendo cada vez más común y sofisticado. Se trata del SIM swapping, una técnica con la que los ciberdelincuentes consiguen clonar tu tarjeta SIM y, con ello, hacerse con el control de tu móvil. ¿El objetivo? Acceder a tu cuenta del banco, recibir los códigos de verificación por SMS y vaciar tus ahorros en cuestión de minutos. Desde la Policía Nacional y otras entidades de seguridad, como la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y la OCU, han lanzado una alerta clara: si notas algo raro en tu móvil, actúa de inmediato. A continuación te explicamos cómo funciona este fraude, qué señales debes tener en cuenta y qué pasos seguir para protegerte.

Si tu móvil hace esto tu cuenta del banco está en peligro

El SIM swapping, también conocido como duplicado SIM fraudulento, consiste en suplantar tu identidad para solicitar una nueva tarjeta SIM a tu operadora telefónica. Para conseguirlo, los delincuentes recogen información personal tuya a través de técnicas como el phishing, el malware o incluso vigilando tus redes sociales. Con esos datos, contactan con tu compañía y piden un duplicado de tu tarjeta.

Una vez que tienen en su poder una SIM con tu número, tú te quedas sin línea y ellos pasan a recibir todos los mensajes y llamadas dirigidos a ti. En ese momento, pueden acceder a tus cuentas bancarias, recibir códigos de verificación y hacer operaciones a tu nombre. Lo peor es que todo esto puede suceder sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde.

Cómo saber si estás siendo víctima de un ataque

Hay algunos síntomas muy claros que indican que podrías estar sufriendo un ataque de este tipo. El más evidente es la pérdida repentina de señal: no puedes llamar, enviar mensajes ni conectarte a Internet aunque estés en una zona con cobertura. También es posible que tu operador te avise de que tu número se ha activado en otro dispositivo.

Otra señal preocupante es que no puedas entrar en tus cuentas bancarias o que tus contraseñas dejen de funcionar sin haberlas cambiado. Si esto ocurre, es probable que alguien esté intentando acceder a tu información personal. En estos casos, es fundamental actuar con rapidez: llama a tu operadora, informa a tu banco y cambia todas tus contraseñas cuanto antes.

Qué hacer si has sido víctima del SIM swapping

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda actuar con rapidez si notas que tu línea deja de funcionar sin motivo. El primer paso es contactar con tu operadora para confirmar si alguien ha solicitado un duplicado de tu SIM sin tu consentimiento. Después, informa de inmediato a tu banco para evitar movimientos sospechosos o no autorizados.

Según la normativa actual, el banco está obligado a devolverte el dinero de cualquier transacción fraudulenta, siempre que no se demuestre que has actuado con negligencia. Por eso es tan importante denunciar lo sucedido y guardar pruebas de todo lo que ocurra. Además, si puedes, pon una denuncia ante la policía para que quede constancia oficial del fraude.

Cómo protegerte para que no te ocurra

Prevenir es siempre la mejor opción, y en el caso del SIM swapping hay varias medidas que puedes tomar para protegerte. Desde la Oficina de Seguridad del Internauta recomiendan, en primer lugar, no compartir demasiada información personal en redes sociales. Cuanta menos información tenga un delincuente, más difícil le resultará suplantarte.

Otra medida clave es activar la verificación en dos pasos en todas tus cuentas, especialmente las bancarias. Esta función añade una capa extra de seguridad que puede marcar la diferencia. Es preferible utilizar aplicaciones específicas como Google Authenticator o Microsoft Authenticator en lugar de recibir los códigos por SMS, ya que es precisamente ahí donde reside el riesgo si alguien clona tu SIM.

También conviene revisar y actualizar las opciones de recuperación de tus cuentas, cambiar las contraseñas con frecuencia y no usar redes WiFi públicas para hacer gestiones sensibles. Y, por supuesto, nunca hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes desconocidos, ya que muchas veces es así como los delincuentes consiguen acceder a tus datos.