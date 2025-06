Ignacio González Vázquez, presidente de la sección juvenil de la Asociación Española de Directores de Hotel, ha concedido a OKDIARIO su primera entrevista tras su nombramiento. En ella, el profesional ha explicado los retos que sufre el sector en España, haciendo principal hincapié en el registro de viajeros que quiere imponer el Gobierno de Pedro Sánchez. Según explica González, este «Gran Hermano» obliga a recoger «los datos de los acompañantes» de los clientes, «incluso si no se alojan en el hotel».

PREGUNTA.- Felicidades por tu nombramiento. ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta ahora?

RESPUESTA.- Conocí la la Asociación Española de Directores de Hotel mientras estudiaba un Máster de Gestión y Dirección Hotelera en Madrid. Vino un hombre llamado Manuel Vegas a hablarnos de esta asociación y a través de un par de eventos empecé a participar, me di de alta y coincidí con el presidente Rubén Marín, que es la persona que recientemente ha dimitido por motivos laborales.

En estos momentos, él dispone de una posición de directivo en un hotel de cuatro estrellas con más de 500 habitaciones y ha decidido dar un paso a un lado, básicamente porque no puede dedicarle todo el tiempo que le gustaría. Me gustaría dejar constancia de todo el agradecimiento. Cuando él empezó como presidente, a mí me designó como vicepresidente. Por tanto, he subido un pequeño en el escalafón, de la vicepresidencia a la presidencia.

Debo recalcar todo mi agradecimiento por lo que ha hecho durante estos tres años y seguro que podrá conseguir muchísimas más cosas. Obviamente, él se aparta, pero de la asociación no se va. A mí me gustaría seguir contando con su apoyo, con su consejo; además de poder llamarle presidente, es un amigo.

P.- ¿Cómo veis la positiva tendencia del turismo en España?

R.- Hemos vuelto a datos prepandemia. Estamos evolucionando y estamos teniendo incluso mejores datos, pero, independientemente de los buenos datos, seguimos atravesando los mismos problemas, las mismas casuísticas que llevamos sufriendo los últimos años.

Es decir, la dificultad para poder encontrar personal cualificado, no sólo en la temporada alta. La pandemia ha tenido muchísimo que ver. Es un sector que, en el año 2023, representaba casi el 12% del PIB, el 11,5% del empleo total en España. De repente se para. Eso crea un clima de desconfianza. Si lo sumas a que otras carreras y profesiones pueden dar más prestigio por desconocimiento…

La hostelería no se dedica solamente a los hoteles. También puedes tener trabajos de oficina, como puede ser un técnico de turismo, en la administración pública, se puede ser un agente de viajes, puedes dedicarte al marketing, al SEO, al análisis de datos… El turismo es mucho más que eso.

P.- ¿Qué problemas encontráis?

R.- El tema de los apartamentos que no están en regla, que no están legalizados, que al fin y al cabo es competencia desleal. Es decir, yo creo que los hoteles somos conscientes de que puede existir otro producto, pero si quieres competir conmigo, compite en igualdad de condiciones. No están en régimen a la ley.

Y luego, algo que nos pasa a todos los ciudadanos es el aumento del coste de la energía y de los suministros. Vemos que tenemos que aumentan esos costes fijos y no podemos dedicarlo a otras cosas como la digitalización. No disponemos de los suficientes recursos a posicionar nuestra marca de manera online. Nos quedamos más a merced de las OTAs (Agencias de Viajes Online), como puede ser, por ejemplo, Booking.

La Asociación Española de Directores de Hotel tuvo un enfrentamiento con Booking porque hizo un abuso de poder en el tema de paridad de tarifas. Te decían cómo tenías que vender, que tenías que vender… Nosotros tuvimos que enfrentarnos a eso en el año 2021 y ha resultado, en el año 2024, que Booking tenga que pagar casi 413 millones de euros.

Los hoteles necesitan renovación, porque tenemos que cumplir con los criterios de eficiencia energética, con los criterios de accesibilidad que son tan necesarios. Luego, como sector, tenemos muchos problemas con la estacionalidad. Podemos combatirla de ciertas maneras, con la creación de planes de paquetes, pero también es necesaria la colaboración público-privada. Es decir, es necesario que las administraciones locales, las administraciones públicas, puedan apostar por el turismo.

«Aparte de ser recepcionista, me acabo de enterar de que soy también policía», afirma el presidente juvenil de la Asociación de Directores de Hotel.

P.- ¿Puedes hablarnos del registro de viajeros que quiere imponer el Gobierno?

R.- Está la carga regulatoria. El Gran Hermano turístico que es el Real Decreto 933/2021. Yo he estado trabajando en recepción durante muchos años. Aparte de ser recepcionista, me acabo de enterar de que soy también policía, porque tengo que pedir una serie de datos que me da vergüenza tener que pedir.

Antes de la entrada en vigor de ese real decreto, eran solamente necesarios seis o siete para poder registrarte. Ahora, hemos pasado a tener que dar casi 42. Es decir, según las explicaciones del Ministerio, es por seguridad o por lucha contra el terrorismo y demás, pero yo antes tenía que pedir nombre, apellidos, DNI, la fecha de entrada…

Ahora tengo que pedir datos bancarios, medio de transporte en el que has venido, los datos de tus acompañantes, incluso si no se alojan en el hotel. Tengo que pedir también el grado de la relación de parentesco que tienes con esa persona. Es un despropósito. Eso es un despropósito porque, no solamente eres recepcionista, te conviertes en policía.

P.- ¿Puede tener un efecto negativo en vuestras cuentas?

R.- Si, de repente, yo me encuentro en un sitio en el que me están pidiendo tantísimos datos, pues a lo mejor intentaré buscar otras opciones donde no me den tanto la lata a la hora de alojarme, ¿no? Seguramente que un Airbnb es mucho menos invasivo que cuando te alojas en un hotel. Cada uno con sus luces y con sus sombras, con sus ventajas e inconvenientes, pero puedes alojarte en uno o en otro. Si cuando llego me van a pedir una serie de datos y me van a poner tantas trabas… Puede repercutir de forma negativa, claro.

«Si tú quieres que yo sea un establecimiento responsable con el medio ambiente y no generar tal cantidad de papel a la hora de realizar documentos, tienes que ayudarme con la digitalización», lamenta González.

No solo es este real decreto, sino también a la hora del archivo de datos. Si tú quieres que yo sea un establecimiento responsable con el medio ambiente y no generar tal cantidad de papel a la hora de realizar documentos, pues tienes que ayudarme con la digitalización, no aumentándome la carga impositiva. Ya he mencionado antes el tema de suministros. Pues eso podría ser una cosa, porque generamos a veces unas cantidades de papel que no son normales.