Así funciona el Wangiri: la estafa con la que te timan si devuelves la llamada

El Wangiri es una estafa telefónica que opera a través de un sistema informático que genera múltiples llamadas por minuto y las corta instantáneamente, con el fin de inducir a las víctimas a devolver las llamadas.

Los ataques pueden generar entre 200.000 y 300.000 llamadas fraudulentas, con el objetivo de obtener dinero cuando la víctima devuelve la llamada, asumiendo la tarifa telefónica internacional.

Así funciona la estafa Wangiri

Los estafadores se valen del desconocimiento que tenemos sobre los números de teléfono de pago en otros países para incitarnos a devolver llamadas a números que corresponden a tarifas especiales o premium en España, con costEs elevados.

Es esencial verificar el país al que pertenece el prefijo antes de contestar y decidir si devolver la llamada. Recientemente, se ha observado un aumento en las llamadas desde prefijos internacionales como Samoa Occidental (+685), Túnez (+216), Sri Lanka (+94), Uganda (+256), Italia (+39), y Costa de Marfil (+225).

Cuando se devuelve la llamada, los estafadores emplean diversas tácticas para mantener a la víctima en línea durante más tiempo, como música de espera, eco de voz, grabaciones con preguntas o situaciones de espera simuladas. Cuanto más tiempo permanece el usuario en la llamada, más dinero recaudan los estafadores, lo que se traduce en un aumento significativo en la factura del cliente.

Entre el 10% y el 15% de los usuarios caen en la trampa y devuelven estas llamadas, lo que conlleva un aumento en sus facturas telefónicas. Por tanto, es fundamental seguir ciertas recomendaciones para protegerse:

Es importante abstenerse de devolver llamadas a números desconocidos con prefijos extranjeros. Se recomienda verificar el número en buscadores como Google para detectar posibles advertencias de fraude.

Además, se debe desconfiar de llamadas internacionales con duraciones breves y desconocidas, ya que suelen ser señales de posibles estafas.

Asimismo, es crucial mantener la privacidad de los datos personales en redes sociales e internet, evitando compartir el número de teléfono en sitios no confiables donde pueda ser utilizado por estafadores.

Finalmente, se aconseja revisar minuciosamente la factura telefónica para identificar cualquier cargo no reconocido que pueda ser resultado de fraude, lo que permitirá tomar medidas oportunas para evitar mayores pérdidas económicas.

Si te has visto afectado y has recibido una factura de telefonía con un importe mayor de lo esperado, aunque no sea excesivo, es fundamental denunciar el fraude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea acudiendo a cualquier comisaría o a través del INCIBE. Además, es recomendable recopilar todas las pruebas disponibles que demuestren la situación, como el registro de llamadas de tu teléfono, las facturas del operador telefónico y los registros de cobro del banco.

La OCU alerta del «timo de la doble llamada»

Por otro lado, la OCU alerta sobre una práctica fraudulenta conocida como el «timo de la doble llamada», que afecta a usuarios de diversas compañías telefónicas.

En esta estafa, los consumidores reciben dos llamadas consecutivas con el fin de persuadirlos para que cambien de operadora. En la primera llamada, se les informa falsamente sobre una próxima subida significativa en su tarifa mensual. Posteriormente, en la segunda llamada, otra compañía ofrece una supuesta oferta más atractiva, a veces alegando que ha sido recomendada por la organización.

Es fundamental abstenerse de devolver llamadas a números desconocidos con prefijos internacionales y validar la autenticidad del número mediante buscadores como Google. Además, se aconseja desconfiar de las llamadas que notifican aumentos en las tarifas por teléfono, dado que estas comunicaciones suelen realizarse por escrito junto con la factura mensual.

Asimismo, se recomienda mantenerse alerta si la empresa que realiza la oferta no se identifica adecuadamente o afirma erróneamente que su tarifa cuenta con el respaldo de la OCU.

En situaciones de discrepancia con la tarifa contratada, los usuarios tienen derecho a cambiar de compañía o tarifa sin incurrir en penalizaciones, siempre y cuando se les haya notificado con al menos 30 días de antelación sobre la modificación. Es importante conocer y ejercer este derecho si es necesario.

Cómo evitar fraudes telefónicos

Detectar una estafa telefónica puede ser complicado debido a la astucia de los estafadores. Sin embargo, es esencial prestar atención a ciertas señales que pueden indicar un intento de fraude. Por ejemplo, los estafadores suelen ejercer presión para tomar decisiones rápidas, solicitando información personal o financiera por teléfono. Además, a menudo piden pagos a través de métodos difíciles de rastrear y hacen ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Para evitar caer en estafas telefónicas, hay que seguir ciertos consejos prácticos. Por ejemplo, se recomienda evitar compartir información personal y bancaria por teléfono y colgar si se recibe una llamada sospechosa. Además, es importante desconfiar de los números ocultos y considerar la instalación de aplicaciones para filtrar llamadas no deseadas. En última instancia, la prevención es la mejor defensa contra las estafas telefónicas, y se recomienda a buscar asesoramiento adicional en caso de que sea necesario.