Un arquitecto sobre el aire acondicionado: «No arregla una mala orientación; si lo hace, cuesta dinero de continuo»

Un arquitecto se ha pronunciado sobre la importancia de la orientación de una casa y las ventanas que pueden ser más importantes que el aire acondicionado. Que una casa esté a la sombra es trascendental para que tu hogar no se recaliente durante los meses de verano y tengas que hacer un uso mayor de los aparatos eléctricos, que desembocarán en un consumo de energía mayor y más ceros en la factura de la luz. Consulta en este artículo todo lo que dice este arquitecto experto en la materia sobre el aire acondicionado y la orientación de la vivienda.

Juan Goñi es el arquitecto y director de la empresa Klic Arquitectos, que suele publicar vídeos en las redes sociales aconsejando a los usuarios sobre lo que debe ser una estructura de una vivienda para que tenga una mejor climatización. «La primera medida de climatización es la sombra», ha dicho en uno de sus últimos vídeos publicados, en los que ha querido diferenciar entre la climatización activa y pasiva que puede tener un hogar.

Por ejemplo, dentro de la climatización activa están los clásicos aparatos de aire acondicionado y otros aparatos eléctricos como ventiladores, pingüinos o aerotermias que pueden estar presentes en un hogar para modificar la temperatura de forma artificial. Así que dentro de la pasiva estarían la orientación de las habitaciones, las sombras, protecciones o la posibilidad de hacer ventilación cruzada dentro de la vivienda.

La opinión de un experto sobre el aire acondicionado

Sobre la importancia de la orientación, Juan Goñi publicó hace unos días otro vídeo en las redes sociales en el que destacó esto como algo muy importante a la hora de edificar una vivienda. «Sabes que las ventanas que calientan más tu casa no son las que dan al sur; las ventanas que más calientan tu casa son las que dan al oeste», comenzó diciendo, publicado en la cuenta de TikTok @juangoniarquitecto.

@juangoniarquitecto Las ventanas orientadas al oeste suelen ser las que más sobrecalientan una vivienda. Reciben el sol directo durante la tarde, justo cuando la temperatura exterior es más alta. Esto incrementa la carga térmica y puede disparar el uso del aire acondicionado. La solución no pasa solo por cambiar el vidrio: protecciones solares exteriores, persianas, lamas y una buena ventilación son claves para mejorar el confort y reducir el consumo energético. ♬ sonido original – Juan Goñi | Arquitecto

Primero comenzó afirmando que en las ventanas que dan al sur «el sol es muy vertical» y que es fácil de tapar con un vuelo. Por su parte, avisó que el sol de oeste «el rayo incide mucho más horizontal y es más difícil taparlo con un vuelo». «Le da calor al ventanal de una manera mucho más directa», afirmó este experto en la materia sobre la correcta orientación que tendría que tener una vivienda para no sobrecalentarse durante los meses de verano.

En este vídeo también informó que las ventanas orientadas al oeste también reciben el impacto de los rayos del sol cuando más calor hace, que es por la tarde. «Más o menos podemos hablar de que un ventanal está metiendo por metro cuadrado 750 vatios hora», informó en su vídeo en el que puso en relieve esta climatización pasiva, que es incluso más importante que la activa, ya que hará que el usuario no tenga que recurrir tanto a los aparatos eléctricos y esto tendrá consecuencias positivas en la factura de la luz, que desde enero lleva incluida el IVA del 21% que volvió a instaurar el Gobierno de Pedro Sánchez.