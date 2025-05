Los amantes del dulce se rinden a la novedad de Mercadona: es como el chocolate de Dubái pero mejor

Hay un nuevo producto en Mercadona que está causando sensación entre los a amantes del dulce, y no es para menos. El nuevo chocolate blanco Fussion Hacendado relleno de crema de pistacho y masa filo tostada, se ha convertido en el más buscado en los supermercados de Juan Roig, ya que muchos lo comparan con los exclusivos chocolates de Dubái, pero con una gran diferencia: este cuesta sólo 1,95 euros y lo tienes a un paso de casa. El fenómeno ha explotado en redes sociales y cada día son más los que corren al supermercado a comprobar si es tan increíble como dicen.

Y lo cierto es que todo aquel que lo prueba resalta no sólo su sabor, sino el hecho de que sea incluso mejor que muchas de las opciones, y versiones, de chocolate de Dubái que podemos encontrar actualmente en los supermercados. Con un diseño de envoltorio llamativo y una mezcla que combina lo clásico con lo exótico, esta tableta ha sido elaborada además por Antiu Xixona, uno de los grandes nombres del dulce en España y garantía asegurada de calidad. El resultado es de hecho tan bueno que no es de extrañar que algunas tiendas ya estén agotando esta novedad, no sólo por lo nuevo y llamativo que resulta, sino por lo bueno que está. Conozcamos más sobre este chocolate de Mercadona que ya se ha convertido en el dulce más buscado del momento.

La novedad de Mercadona que arrasa entre amantes del chocolate de Dubai

Desde hace algunos meses, los chocolates con rellenos exóticos, frutos secos y presentaciones lujosas al estilo Dubái han conquistado a los más golosos. Se hicieron virales primero en TikTok, después en las estanterías de supermercados como Lidl y PrimaPrix y ahora llega la versión definitiva a Mercadona.

Este tipo de chocolate, se caracteriza por usar ingredientes como pistacho, almendra o masa filo, con una estética que recuerda a las delicias de Oriente Medio y con precios que rondan los 5 o 6 euros por tableta, por lo que el lanzamiento de Mercadona se posiciona sin duda, como uno de los más atractivos, si tenemos en cuenta que cada tableta del nuevo chocolate blanco Fussion Hacendado relleno de crema de pistacho y masa filo tostada sólo cuesta 1,95 euros.

Por otro lado, el boom que existe por el chocolate de Dubai, lo convierte en algo difícil de conseguir. Sin embargo, Mercadona ha llegado y ha revolucionado a todos con este chocolate blanco relleno de pistacho y masa filo que no sólo está inspirado en los dulces árabes, sino que los reinventa a su manera, haciéndolos más accesibles y adaptados al paladar español. La calidad, además, no se ha sacrificado en ningún momento.

Y por eso está arrasando. En sólo unos días, ha pasado de ser un lanzamiento discreto a convertirse en uno de los productos más comentados. Las comparaciones con los famosos chocolates de Dubái son inevitables, pero muchos ya afirman que esta versión nacional “sabe mejor, cuesta menos y es más cremosa”. La textura crujiente de la masa filo y el sabor auténtico del pistacho marcan la diferencia.

Una receta digna de pastelería árabe

Uno de los secretos del éxito de este chocolate Fussion está en su combinación de ingredientes. La tableta contiene un 52% de chocolate blanco, un 13,7% de pistacho, y un 6,4% de masa filo rallada tostada, que aporta ese crujiente tan característico. A esto se suman otros componentes como leche en polvo, almendra, aceites vegetales (karité, coco, girasol), y también como no, colorantes naturales (como cártamo, espirulina y limón), y un toque de aromas que lo hacen único.

La textura es una auténtica experiencia: primero se nota la capa suave de chocolate blanco, luego el corazón cremoso de pistacho y, finalmente, ese crujido inesperado de la masa filo. El equilibrio entre dulzura y sabor de frutos secos está muy logrado, sin llegar a ser empalagoso. Y eso lo convierte en un bocado perfecto para quienes buscan algo diferente pero sin arriesgar demasiado.

Es como comerse un baklava moderno, envuelto en chocolate blanco. De hecho, muchos lo describen de esta manera, y aunque se trate de una tableta de supermercado, la sensación que deja es de estar saboreando un dulce de confitería fina. No es casualidad que se haya convertido en el favorito de quienes siempre están probando cosas nuevas.

El chocolate que comienza a agotarse en todos los Mercadona

El único problema de este nuevo chocolate es que como era de esperar, se está agotando rápidamente. En varias tiendas de Mercadona ya no queda ni rastro de él, y quienes lo encuentran suelen llevarse varias unidades. La buena noticia es que, de momento, sigue disponible en muchas zonas y que el precio es una verdadera ganga: 1,95 euros por una tableta de 105 g con 15 porciones.

Para quienes buscan un detalle original, un regalo diferente o simplemente un capricho de esos que te arreglan el día, esta tableta es perfecta. No sólo por lo que sabe, sino por lo que representa: una muestra de que lo bueno, bonito y asequible también existe. Y que Mercadona, una vez más, ha sabido detectar lo que queremos antes de que lo pidamos.