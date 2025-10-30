La matriz de Google, Alphabet, ha disparado su beneficio neto un 33% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía tecnológica a través de un comunicado. Así, la empresa ha ganado 34.979 millones de dólares (30.106 millones de euros), superando por primera vez en la historia la barrera de los 100.000 millones de dólares (86.070 de euros) de ingresos.

En concreto, la facturación de la compañía ha alcanzado los 102.346 millones de dólares (88.085 millones de euros), lo que representa un incremento del 16% en comparación con los ingresos registrados durante el mismo tramo del año pasado.

«Alphabet ha tenido un trimestre excepcional, con crecimientos de dos dígitos en todas las áreas principales de nuestro negocio. Hemos logrado, por primera vez, superar los 100.000 millones de dólares en un trimestre», ha celebrado el consejero delegado de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

En detalle, los ingresos del negocio de búsquedas aumentaron un 14,5%, hasta 56.567 millones de dólares (48.685 millones de euros), mientras que la facturación de YouTube creció un 15%, alcanzando los 10.261 millones de dólares (8.831 millones de euros). En cambio, el área de redes registró un descenso del 2,6%, hasta 7.354 millones de dólares (6.329 millones de euros).

Resultados de la matriz de Google

Por su parte, la división de servicios en la nube experimentó un fuerte crecimiento del 33,5%, hasta 15.157 millones de dólares (13.045 millones de euros).

En los nueve primeros meses de 2025, la multinacional obtuvo un beneficio neto de 97.715 millones de dólares (84.101 millones de euros), lo que representa un aumento del 32,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio total creció un 14%, hasta 289.007 millones de dólares (248.741 millones de euros).

«Seguimos impulsando un crecimiento sólido en nuevas áreas de negocio. Google Cloud ha acelerado, cerrando el trimestre con una cartera de pedidos de 155.000 millones de dólares (133.405 millones de euros). Y contamos con más de 300 millones de suscripciones de pago, encabezadas por Google One y YouTube Premium. Estamos invirtiendo para responder a la demanda de los clientes y aprovechar las crecientes oportunidades en toda la compañía», ha añadido Pichai.

Alphabet ha anunciado que su consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo en efectivo de 0,21 dólares (0,18 euros) por acción. En concreto, el pago se realizará el próximo 15 de diciembre de 2025 a todos los accionistas que posean acciones de clase A, B o C de la compañía a fecha 8 de diciembre de 2025