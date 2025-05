Alcampo revienta a MediaMarkt: tiene un televisor de 65 pulgadas a precio de saldo

Hay gangas que no se ven todos los días, y ésta que ahora os presentamos es una de esas que no puedes dejar escapar. Si llevas tiempo pensando en renovar tu tele o simplemente te apetece darte un capricho de los buenos, Alcampo tiene justo lo que necesitas: un televisor Hisense de 65 pulgadas con todo lo que puedes pedirle a una smart TV moderna y a un precio que no te vas a creer. Tan sólo 429 euros por una pantalla gigante 4K con prestaciones premium. Y no, no es una oferta por tiempo limitado ni un producto de exposición: es nuevo, recién salido al mercado, y viene con todo.

Estamos hablando del modelo Hisense 65A6N, una televisión de 165 cm de diagonal con resolución 4K Ultra HD y sistema operativo VIDAA. Pero más allá de las especificaciones técnicas, lo que realmente sorprende es cómo este televisor que vende Alcampo consigue ofrecer una experiencia visual y sonora propia de modelos que doblan su precio. Hisense se ha ganado una reputación como fabricante que ofrece buena calidad a precios contenidos, y este modelo es una prueba clara de ello. Puedes encontrar además a un precio que como decimos, parece de mentira pero es del todo real. Puede que si buscas un nuevo televisor MediaMarkt sea la primera tienda que te viene a la cabeza, pero lo cierto es que con ofertas como esta, Alcampo no tiene nada que envidiar.

Alcampo triunfa con este televisor de 65 pulgadas a precio de saldo

La diferencia del Hisense 65A6N con otras teles de su gama, se nota desde el momento en que la enciendes. Gracias a la tecnología de retroiluminación Direct LED, la luz se distribuye de forma uniforme por toda la pantalla. Esto se traduce en colores más intensos y negros más profundos, algo que no es tan habitual en televisores de este precio. A eso hay que sumarle el soporte para tecnologías como Dolby Vision, HDR10+ y Filmmaker Mode, que ajustan el contraste, el color y la fidelidad de imagen para que todo se vea justo como se concibió.

Y no es sólo marketing. Cuando ves una película rodada en HDR, la diferencia es clara: más detalle en las sombras, más brillo en las escenas de día, y una sensación de profundidad que te hace olvidar que estás en el salón de casa. Si lo tuyo son las películas, vas a disfrutar cada plano. Y si lo que te va es el deporte o las series de acción, el modo automático de baja latencia (ALLM) y la frecuencia de refresco variable (VRR a 60 Hz) garantizan que no haya tirones ni desenfoques.

Ideal para series, pelis y, por supuesto, videojuegos

Este televisor está pensado para todo tipo de público, pero los gamers encontrarán en él un aliado de lujo. El Modo Juego PLUS ajusta la respuesta del televisor para que cada acción se refleje en pantalla con la menor latencia posible. Eso, combinado con la resolución 4K y la fluidez del refresco variable, crea una experiencia inmersiva incluso en juegos exigentes. Si tienes una consola de nueva generación, notarás la diferencia.

Por otro lado, para los más cinéfilos, el Filmmaker Mode es un plus que no todos los televisores incluyen. Esta función desactiva cualquier procesamiento extra que pueda alterar la intención original del director, y mantiene la tasa de fotogramas, el color y el formato original. Es como tener una pequeña sala de cine en casa, respetando cada detalle.

Un sonido que no se queda atrás

Otro punto a favor es el audio. Aunque muchas teles grandes pecan de un sonido flojo, este modelo de Hisense viene con DTS Virtual:X y Dolby Audio, dos tecnologías que mejoran notablemente la calidad y la profundidad del sonido. El resultado es un audio envolvente sin necesidad de altavoces externos. Obviamente no sustituye a un sistema home cinema, pero para el uso diario (series, música, noticieros o incluso videojuegos), cumple con creces.

Además, su potencia de 20W RMS es más que suficiente para un salón de tamaño medio. El audio se percibe limpio, con buenos graves y sin distorsiones a volumen alto. Un detalle que muchas veces marca la diferencia a la hora de decidir entre un modelo u otro.

Todo lo que necesitas en una smart TV

En cuanto a conectividad y funcionalidades, esta televisión no se queda corta. Incluye WiFi, Bluetooth, puerto Ethernet, tres entradas HDMI 2.1 y dos puertos USB. También cuenta con salida óptica, entrada de vídeo compuesto, duplicación de pantalla, y es compatible con Apple AirPlay 2, lo cual facilita muchísimo enviar contenido desde dispositivos Apple.

Y como buena smart TV, integra el sistema VIDAA U7.6, una plataforma sencilla, rápida y estable desde la que puedes acceder a aplicaciones como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, Rakuten TV, y muchas más. También tiene navegador web y, lo más cómodo, control por voz. Su mando viene con botón de micrófono, así que puedes decirle qué canal quieres ver, subir el volumen o buscar una serie sin necesidad de escribir. Además, funciona con Alexa, lo que permite integrarla fácilmente en tu ecosistema de hogar inteligente.

Mide 145 cm de ancho y apenas 8 cm de grosor sin soporte, lo que lo hace bastante estilizado para su tamaño. Y a pesar de su enorme diagonal, no es un televisor pesado: unos 15 kg, lo que facilita su instalación y manejo.

Por todo esto, sorprende que su precio sea sólo de 429 euros en Alcampo. Para un modelo que ofrece imagen 4K, sonido envolvente, sistema inteligente, conectividad completa y tamaño XL, lo normal sería pagar bastante más. Esta oferta convierte al Hisense 65A6N en una de las mejores opciones calidad-precio del momento.