Alcampo: no te pierdas este aceite de oliva gourmet a precio de escándalo

En los últimos años, hemos visto cómo el precio del aceite de oliva ha ido en aumento, convirtiéndolo en un bien cada vez más preciado en nuestras cocinas. Sin embargo, hay momentos en los que, a pesar de los costes elevados, es difícil resistirse a la tentación de adquirir un buen aceite de oliva, especialmente si se trata de uno gourmet que promete elevar nuestros platos a otro nivel. En esta búsqueda del mejor aceite, Alcampo nos presenta una opción irresistible: el Aceite de Oliva Virgen Extra Picual D.O.P Segura Olivar de Segura, un aceite que es una joya de la gastronomía que, sorprendentemente, viene con un precio de escándalo.

El Olivar de Segura no es simplemente otro aceite de oliva en el mercado; se trata de un producto gourmet de la más alta calidad. En un contexto donde la calidad y el sabor pueden marcar una gran diferencia, encontrar un aceite virgen extra que cumpla con estas expectativas y, además, a un precio más asequible que de costumbre, es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Este aceite no solo promete un sabor excepcional sino que también asegura una procedencia y características que lo convierten en una elección destacada para cualquier amante de la buena cocina.

En Alcampo, este exquisito aceite de oliva virgen extra está disponible en una lata de 5 litros por solo 51,99 euros, lo que equivale a 10,40 euros por litro. Este precio es realmente una ganga para un aceite con denominación de origen y características organolépticas tan destacadas. A continuación, te contamos más sobre las características, origen y beneficios de este excepcional producto.

Alcampo: no te pierdas esta aceite de oliva gourmet

El Aceite de Oliva Virgen Extra Picual de Olivar de Segura es un aceite, que se distingue por su color verde con reflejos dorados, una indicación clara de su frescura y pureza. Su aroma es fresco y limpio, evocando notas de hoja verde, manzana, tomatera e higuera. Este complejo perfil aromático se complementa con un sabor equilibrado que combina un toque amargo y ligeramente picante, lo que lo convierte en una opción perfecta tanto para aderezar ensaladas como para cocinar platos más elaborados.

La variedad Picual, utilizada en este aceite, es conocida por su estabilidad y alto contenido en antioxidantes, lo que no solo garantiza un sabor excelente sino también beneficios para la salud. Esta combinación de sabor y salud hace que el Olivar de Segura sea una elección ideal para quienes buscan lo mejor en su cocina diaria.

Procedencia de olivares tradicionales

El aceite Olivar de Segura proviene de olivares tradicionales con edades comprendidas entre los 75 y 100 años, ubicados en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén. Este parque es uno de los mayores bosques de olivar de montaña del mundo y el espacio natural protegido más grande de España, y el segundo de Europa. La altitud y el clima de la zona contribuyen a la producción de un aceite de oliva de características únicas, marcado por la pureza y riqueza de sus propiedades organolépticas.

Los olivares de esta región se cultivan de manera tradicional, lo que garantiza un manejo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esta tradición se refleja en cada gota del Olivar de Segura, ofreciendo no sólo un producto de alta calidad, sino también un compromiso con la preservación del entorno natural y la biodiversidad.

Denominación de Origen Sierra de Segura

El Olivar de Segura Aceite de Oliva Virgen Extra Picual cuenta además con la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Sierra de Segura, un reconocimiento que garantiza la calidad y procedencia del producto. Esta denominación abarca una zona específica dentro del conjunto montañoso de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén. La mayor parte de estos olivares están enclavados como mencionamos, en el Parque Natural de Segura, Cazorla y las Villas, destacándose como el Espacio Natural Protegido de mayor superficie de España.

La D.O.P. Sierra de Segura asegura que el aceite ha sido producido, elaborado y envasado en esta región, siguiendo estrictos controles de calidad que garantizan su excelencia. Esta certificación es un sello de garantía para los consumidores que buscan productos auténticos y de alta calidad, asegurando que cada lata de Olivar de Segura cumple con los más altos estándares.

El Aceite de Oliva Virgen Extra Picual Olivar de Segura con denominación de origen y disponible en Alcampo no sólo ofrece un sabor y calidad excepcionales, sino que también representa una oportunidad única de adquirir un producto gourmet a un precio de 51,99 euros. Su complejidad aromática, sabor equilibrado y procedencia de olivares centenarios en un entorno natural protegido lo convierten en una elección destacada para cualquier amante de la buena cocina. No pierdas la oportunidad de disfrutar de este aceite de oliva virgen extra de categoría superior a un precio de escándalo.