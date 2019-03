La posible rebaja de las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo (BCE) durante su reunión de este jueves desplazará a abril cualquier decisión relativa al calendario de subidas de tipos de interés o las subastas de liquidez, según el consenso de analistas consultados por Europa Press.

La atención del mercado estará centrada, de esta forma, en la actualización trimestral que realiza sobre sus proyecciones para la economía de la eurozona, ya que previsiblemente las revisará a la baja por la profundización de la ralentización económica desde la reunión de enero.

“La incertidumbre en torno a los desarrollos de la economía en la zona euro está tan alta que cualquier dato que pueda ayudar a aclarar el pronóstico será necesario”, han asegurado los analistas del banco escandinavo Nordea Tuuli Koivu, Andreas Steno y Jan von Gerich.

El instituto emisor ya ajustó en diciembre una décima a la baja su estimación de crecimiento de la eurozona para 2018 y 2019, hasta el 1,9% y el 1,7%, respectivamente. Durante la reunión de este jueves, los inversores han anticipado que realizará un ajuste todavía mayor.

Así, Nordea ha afirmado que el BCE reducirá en cuatro décimas su pronóstico de crecimiento para 2019, hasta el 1,3%, aunque ha asegurado que sigue siendo “un poco optimista” y que la autoridad monetaria mantendrá su opinión de que la debilidad actual se debe a “factores temporales”.

El economista jefe de ING Carsten Brzeski comparte la opinión de que el BCE revisará a la baja sus previsiones. Aunque no se ha aventurado a dar ninguna cifra, ha asegurado que si la revisión para 2019 no se sitúa por debajo del “consenso” actual, situado enorno al 1,4%, será una “prueba” del sentido realista del banco central y de que “no hay motivos” para asustarse. No obstante, ha alertado de que si se produce alguna rebaja significativa para 2020 y 2021, será una “señal mucho más alarmante”.

De su lado, Bank of America Merrill Lynch estima que el instituto emisor de la eurozona rebajará la previsión de crecimiento para 2019 hasta el 1,2% o el 1,3%, mientras que el pronóstico de 2020 se situará entre el 1,5% y el 1,6%.

Con respecto a la inflación, el consenso de los analistas ha insistido en que no se realizará ningún cambio. Sin embargo, la semana pasada, el presidente del Deutsche Bundesbank, el banco central de Alemania, Jens Weidmann, advirtió de que, en su opinión, las fluctuaciones a corto plazo del precio del petróleo y las revisiones de las perspectivas de crecimiento para 2019 “puede que tengan un impacto temporal en los pronósticos de inflación”.