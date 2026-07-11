Airbus «cambia de opinión» y se sentará a dialogar con los trabajadores para frenar la huelga

Tras 10 días de huelga de los trabajadores de Airbus, la cual tiene previsto extenderse hasta el final de este mes, la compañía ha anunciado que está dispuesta a sentarse a negociar.

En un primer momento, los trabajadores se han enterado por la prensa de que la empresa estaba dispuesta a llegar a un acuerdo con la intención de parar la huelga, pero después la compañía ha emitido un comunicado entre los empleados.

«No nos gusta que se haya esperado más de una semana de huelga para que la empresa manifieste su voluntad de sentarse a hablar, pero desde luego estaremos dispuestos a ello y estamos a su plena disposición para negociar. Vemos que desde la compañía se reconoce la magnitud del conflicto y esperamos propuestas de solución a la altura del mismo», explican los trabajadores.

Así, en este comunicado que se ha movido entre los trabajadores de Airbus, la empresa afirmaba que estaba a favor de sentarse a negociar sólo si se paralizaba la huelga.

«Para garantizar que esta reunión se desarrolle en un marco exento de condicionamientos externos que puedan alterar las conversaciones, consideramos necesario que, para dicha fecha, la convocatoria de huelga quede suspendida», indica el comunicado.

«Entendemos, por tanto, que la suspensión temporal de la huelga es el paso necesario para poder reanudar la negociación con todas las partes, respondiendo al carácter unánime de la petición y que, insistimos, valoramos muy positivamente», continúa este comunicado.

Sin embargo, la compañía Airbus después ha tenido que recular y ha anunciado que acudirá a la reunión que se ha fijado para este martes 14 de julio a pesar de que la huelga siga en marcha.

«En respuesta a esta petición, manteniendo firme nuestra voluntad de diálogo y negociación, proponemos que dicho encuentro se celebre el próximo martes 14 de julio», aclara la empresa.

Subida salarial y teletrabajo

Los principales motivos que han arrastrado a los trabajadores de Airbus a la huelga han sido las subidas salariales y el teletrabajo.

Las fuentes consultadas señalan que las subidas salariales no se han negociado; «lo que ha hecho la empresa ha sido imponer unas subidas». «Los trabajadores pedían que las subidas de salario estuvieran ligadas a la referencia del IPC; entonces les han dado una subida de un 3% para el 2026, y sus peticiones rondaban el 4%. Y luego, para el año 2027, la empresa ha ofrecido una subida del 2%, que efectivamente los trabajadores no han aceptado porque supone una modificación sustancial del convenio», aclaran.

Con respecto al teletrabajo, «antes los trabajadores tenían un contrato firmado de teletrabajo de dos días, incluso pudiendo llegar a tres. Y ahora la directiva de Airbus ha comunicado que, a partir de septiembre, el teletrabajo va a pasar a ser sólo un día a la semana. Por tanto, se impone una presencia obligatoria en la fábrica de cuatro días», defienden.