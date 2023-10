Air France y Lufthansa no impugnarán a la fusión Iberia-Air Europa a cambio de quedarse con rutas

Air France-KLM y la alemana Lufthansa van a adoptar la misma actitud que Ryanair ante la fusión de Iberia y Air Europa: no van a oponerse a la operación pero van a exigir quedarse con las rutas de que tengan que desprenderse las aerolíneas españolas (los conocidos remedies) para que la Comisión Europea la autorice.

Así lo aseguran fuentes al tanto de la situación. Esta actitud, en principio, allana el camino para que la Dirección General de Competencia de la Comisión apruebe la fusión de Iberia y Air Europa. Pero también implica un riesgo muy alto: que les exija ceder a terceros tantas rutas que no les compense seguir adelante porque la operación deje de ser rentable en esas condiciones.

En estos momentos, Bruselas está examinando «ruta a ruta» la posible posición de dominio del mercado que la integración concedería a las dos aerolíneas españolas, para decidir cuáles son las que debe abandonar para autorizar la fusión. Ryanair ya dio una pista al declarar que quiere slots en los aeropuertos de Madrid, Baleares y Canarias, aunque tampoco se refirió a rutas concretas.

«Air France y Lufthansa prefieren que se haga la fusión si van a poder quedarse con rutas gratis y así crecer en destinos donde ahora no son competitivos, al mismo tiempo que consiguen que Iberia-Air Europa se quede mucho más pequeña que la suma de las dos tal como son en este momento», explica una de las fuentes. Ambas compañías pretenden proteger sus hubs de París y Frankfurt frente al de Madrid, que es el que se pretende potenciar con la operación de las dos aerolíneas españolas.

Cabe recordar que, tras el fracaso del primer intento de fusión en diciembre de 2021, tanto Air France como Lufthansa se aproximaron al propietario de Air Europa, Juan José Hidalgo, para explorar una operación. Aproximaciones que sirvieron para presionar a la filial española de IAG para llegar a un nuevo acuerdo en febrero de este año, que es el que ahora está examinando la Comisión.

Dureza de Bruselas

Y la disposición de Bruselas no es precisamente favorable a autorizar la operación o, al menos, a dar su visto bueno sin imponer unos importantes remedies: «Esta es la segunda vez que se intenta la fusión con Air Europa y no se ve bien. No nos gustó la primera. Va a ser peor esta vez», declaró un alto cargo al Financial Times en abril.

En esta partida de ajedrez, hay que tener en cuenta otros factores. Uno de ellos es que ni Air France ni Lufthansa atraviesan su mejor momento: la francesa no termina de recuperarse tras el covid y tras la pesada digestión de la holandesa KLM; y Lufthansa tampoco consigue remontar tras adquirir el 41% de la italiana ITA Airways (la antigua Alitalia), con la que pretende fusionarse a medio plazo; operación que también tendrá que autorizar Bruselas.

Por otro lado, todas ellas van a competir por la venta del año en el sector, la de la portuguesa TAP que ha puesto en marcha el Gobierno portugués. Esta operación puede alterar el equilibrio de fuerzas en Europa en función de quien se quede con esta compañía. Iberia parte como favorita, pero, en caso de resultar ganadora, la doble integración de Air Europa y TAP, los remedies exigidos por Bruselas serán todavía mayores.

Un último factor no menos relevante es quién va a ocupar la Comisaría de Competencia en Bruselas. Como es sabido, la actual comisaria, Margrethe Vestager, opta a la presidencia del BEI (Banco Europeo de Inversiones) en pugna con Nadia Calviño, y ha renunciado temporalmente a su cargo hasta que se resuelva este nombramiento. Lo cual va a retrasar la decisión probablemente hasta 2024.

Además, si Vestager no es la elegida para el BEI y vuelve a Competencia, aplicará su conocida dureza habitual a esta operación. En cambio, si abandona la Comisaría y es sustituida por alguien más proclive a la creación de «campeones europeos», las condiciones para la fusión Iberia-Air Europa serán menos exigentes.