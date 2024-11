¿Adiós confirmado a MUFACE?: ya hay fecha para el cambio más radical

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, o Muface como se le conoce desde su creación en 1975, está en boca de todo el mundo desde hace unos días después de que las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV rechazaran el concierto ofrecido por el Gobierno. La ministra de Sanidad Mónica García se pasó de frenada filtrando un informe del Ministerio donde determinaba la fecha del fin de Muface y Óscar López, ministro de ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha abierto un nuevo plazo de negociación con las aseguradoras para evitar que 1,5 millones de mutualistas queden desamparados.

Parecía que en los últimos días estábamos ante el fin de MUFACE pero mientras hay vida hay esperanza. Todo va en relación de los convenios con las aseguradoras de cara a los años 2025 y 2026 y que quedara desierta la primera licitación después de que Adeslas, Asisa y DKV rechazaran el concierto ofrecido por el Gobierno, que aumentaba la prima anual del 17,12%. «Hoy terminaba el plazo para presentar las ofertas al concierto de Muface para los años 2025 y 2026 y la licitación ha quedado desierta», afirmaba hace unos días el órgano dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Ante esta situación, Mónica García aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para filtrar un informe del Ministerio de Sanidad que daba por finalizada la vida de MUFACE. «El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de aseguramiento funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso», rezaba el informe publicado por el ministerio de Sanidad, que no carece de competencias para llevar a cabo la renovación de la mutualidad.

Segunda licitación y proceso abierto durante dos semanas

Esto ha provocado un choque entre los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez ya que Óscar López, ministro de ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha saltado a la palestra para abrir una segunda licitación con el objetivo de poder seducir a las aseguradoras. Se han dado de plazo hasta el próximo 4 de diciembre para no dejar desamparados a 1,5 millones de mutualistas que tendrían que pasar de la sanidad privada a la pública, provocando un gran apelotonamiento en esta misma.

«MUFACE inicia la preparación de la segunda licitación de los Conciertos activando una consulta preliminar de mercado», reza el comunicado emitido por este órgano en el que deja claro que: «Los trámites preparatorios de la segunda licitación de los próximos Conciertos de Asistencia Nacional e Internacional de MUFACE se han iniciado oficialmente hoy con la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público de un anuncio de apertura de plazo para sendas consultas preliminares de mercado».

«Este paso se da después de que la primera convocatoria quedara desierta por la decisión de las aseguradoras de no presentarse a la licitación, pese a que incluía la mayor subida de la historia en la prima ofertada. Las consultas preliminares de mercado añaden transparencia al proceso y transmiten un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, que pueden comprobar cómo desde MUFACE se trabaja en una nueva licitación y se garantiza que las prestaciones sanitarias actuales estén cubiertas hasta que haya un nuevo concierto», informa en el mismo comunicado el Ministerio de Función Pública que sigue con sus planes de renovar el MUFACE.

¿Qué es el MUFACE?

Las siglas MUFACE se refieren a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que es un organismo creado para prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos. Se creó en 1975 amparado en la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, con la finalidad de gestionar el sistema de Mutualismo Administrativo de los funcionarios civiles del Estado.

En la actualidad, el MUFACE cubre las necesidades médicas de 1,5 millones de personas y tiene una plantilla de 850 trabajadores. Para ello cuenta con un presupuesto de 3.521 millones de euros, que ha subido de forma considerable en los últimos años. Pese a ello, las compañías aseguradoras han esgrimido para no aceptar las condiciones del concierto una pérdidas de 200 millones de euros anuales, por lo que piden una mayor partida presupuestaria.