Importante castigo de los accionistas de Teléfonica a la millonaria indemnización de su ex presidente, José María Álvarez-Pallete. El 65% de los accionistas apoyaron en la pasada Junta el informe anual de remuneraciones de los consejeros, donde está incluida la indemnización de 44,5 millones de euros de Pallete, un porcentaje inferior al que aprobó este informe en 2024, el 72% y en 2023, el 88%.

Según el resultado de las votaciones de la Junta, celebrada el jueves pasado en Madrid, el 65,2% de los accionistas votaron a favor del informe de remuneraciones, mientras que un 18,7% votó en contra y un 16% se abstuvo.

Se trata de cifras de apoyo peores que años anteriores, que llegó al 88% de votos afirmativos en la Junta de 2023.

La indemnización de Pallete ha sido muy polémica. Cesó en enero de 2025 después de que el Gobierno forzara su renuncia en una reunión en Moncloa. El directivo aceptó salir de la presidencia de Telefónica y al día siguiente convocó al consejo y presentó su dimisión.

Fue a principios de enero de 2025 y por 18 días de mes al frente de Telefónica, Pallete cobró 93.000 euros de sueldo. Además, la indemnización ascendió a 44,5 millones de euros, incluyendo los planes de pensiones a los que tenía derecho y las acciones.