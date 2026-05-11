Acciona podría estar estudiando hacerse con la totalidad de nuevo de su filial renovable, Acciona Energía, tras su salida a bolsa hace casi 4 años. Por tanto, es probable que Acciona lance una OPA sobre el 9% restante que le falta de Acciona Energías Renovables, aunque, de momento, lo único que se conoce es que Acciona ha encargado a Citi y Goldman analizar esta operación sobre su filial verde.

De esta forma, el grupo controlado por la familia Entrecanales trabaja con los dos bancos para explorar las alternativas disponibles con respecto a su participación en Acciona Energía.

En consecuencia, Acciona ha contratado los servicios de Citi y Goldman Sachs en calidad de asesores financieros para analizar todas las alternativas estratégicas, incluida la exclusión de Bolsa, con relación a su participación del 91% en Acciona Energía, la filial de renovables del grupo, según ha informado Expansión.

En resumen, Acciona tiene varias posibilidades como lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de los títulos de la filial para excluirla de cotización, así como incorporar un accionista de referencia, la venta a un tercero, una escisión (spin off) o la fusión con la matriz o un tercero.

Igualmente, también está encima de la mesa la posibilidad de no hacer nada o una combinación de algunas de las opciones ya mencionadas.

Asimismo, una OPA de exclusión de Acciona sobre Acciona Energía costaría a la matriz entre 650 y 700 millones de euros para hacerse con el 9% que todavía no controla a los actuales precios de cotización.