Acciona estudia una OPA sobre Acciona Energía y encarga a Citigroup y a Goldman analizar la operación
Se analizan todas las alternativas estratégicas, incluida la exclusión de Bolsa
Acciona podría estar estudiando hacerse con la totalidad de nuevo de su filial renovable, Acciona Energía, tras su salida a bolsa hace casi 4 años. Por tanto, es probable que Acciona lance una OPA sobre el 9% restante que le falta de Acciona Energías Renovables, aunque, de momento, lo único que se conoce es que Acciona ha encargado a Citi y Goldman analizar esta operación sobre su filial verde.
De esta forma, el grupo controlado por la familia Entrecanales trabaja con los dos bancos para explorar las alternativas disponibles con respecto a su participación en Acciona Energía.
En consecuencia, Acciona ha contratado los servicios de Citi y Goldman Sachs en calidad de asesores financieros para analizar todas las alternativas estratégicas, incluida la exclusión de Bolsa, con relación a su participación del 91% en Acciona Energía, la filial de renovables del grupo, según ha informado Expansión.
En resumen, Acciona tiene varias posibilidades como lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de los títulos de la filial para excluirla de cotización, así como incorporar un accionista de referencia, la venta a un tercero, una escisión (spin off) o la fusión con la matriz o un tercero.
Igualmente, también está encima de la mesa la posibilidad de no hacer nada o una combinación de algunas de las opciones ya mencionadas.
Asimismo, una OPA de exclusión de Acciona sobre Acciona Energía costaría a la matriz entre 650 y 700 millones de euros para hacerse con el 9% que todavía no controla a los actuales precios de cotización.
De hecho, se espera que en concepto de resultado bruto de explotación de Ebitda, las previsiones de alcanzar hasta una cifra de 3.100 millones de euros durante 2026 para Acciona, de ellos, casi un 40% corresponda, hasta los 12.000 millones a su filial renovable.
Además, los títulos de Acciona Energía se sitúan a la cabeza del Ibex 35 este lunes después de que se haya conocido que su matriz, Acciona, haya encargado a Citi y Goldman Sachs analizar una posible opa sobre la filial verde del grupo controlado por la familia Entrecanales. A lo largo de esta tarde, Acciona Energía ya lleva acumulada una subida del 5% en bolsa.
Acciona Energía también publicó este pasado jueves las tendencias de negocio para el primer trimestre, un periodo que evoluciona de manera «coherente con los objetivos marcados para el conjunto del ejercicio», según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).