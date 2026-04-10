Sólo entre Iberdrola, Gas Natural, Endesa y Acciona ganaron cerca de 20.000 millones en contratos públicos durante 2025. Las cuatro grandes energéticas coparon a lo largo del año pasado el 45% de todas las adjudicaciones del Top 10 de empresas que más licitaciones ganaron, sumando más de 18.600 millones de euros.

Según un informe elaborado por Licitaciones.io, Iberdrola Clientes S.A. logró posicionarse en 2025 como la empresa que más volumen de contratos públicos ha recibido en España. La compañía encabeza el ranking nacional con 6.629 millones de euros adjudicados.

La cifra sitúa a Iberdrola muy por delante del resto de grandes entidades que operan en el mercado público. Tras ella aparecen Indra y Airbus España con 4.477 y 4.255 millones respectivamente. Por detrás, otros dos gigantes energéticos, Gas Natural Comercializadora (4.199 millones) y Endesa Energia (4.173 millones). Antes de cerrar el Top 10 también se suma Acciona Green Energy con 3.645 millones de euros en contratos públicos.

100 empresas acaparan el 53%

La fotografía que deja el informe analizado por OKDIARIO apunta a un patrón que se repite año tras año: aunque la contratación pública es, en teoría, un mercado abierto y altamente participativo, su reparto real está profundamente concentrado.

En total, 59.745 empresas lograron algún contrato público en 2025. Pero sólo 100 compañías, el 0,2% del total, acapararon el 53% del volumen adjudicado, que alcanzó los 113.462 millones de euros sin IVA.

Los datos revelan una dinámica fuertemente consolidada en la que la energía y el gas, por su carácter esencial en todas las administraciones, mantienen un peso destacado. Las 10 empresas más adjudicatarias concentran por sí solas el 28% del total, una cifra que sube al 40% entre las 25 primeras y llega hasta el 46% si se amplía a las 50 principales.

El fenómeno no es aislado. En el ámbito de las subvenciones, la concentración presenta dimensiones similares. En 2023, según un análisis sobre los registros del Ministerio de Hacienda, un centenar de empresas concentró el 54% de las ayudas superiores a un millón de euros.

Además de la energía y la consultoría tecnológica, el informe señala el crecimiento del sector sanitario tecnológico. Siemens Healthcare y GE Healthcare han escalado posiciones y concentran conjuntamente un 4,5% del volumen total adjudicado. El peso de la defensa también se mantiene firme en el ranking, con compañías como Airbus Defence and Space SAU situándose entre las primeras posiciones.

Iberdrola también firma en Europa

En lo que respecta a la compañía con mayor contratación pública de 2025, Iberdrola, cabe recordar que hace tan solo unas semanas firmó junto a Gestamp un contrato de compraventa de energía renovable por 10 años para el suministro de 660.000 MWh de electricidad a diversas plantas en Europa de la multinacional dedicada al desarrollo de componentes de alta ingeniería para la industria de la automoción.

El PPA cubre 34 MW de capacidad instalada y permitirá abastecer a plantas de Gestamp con energía 100% renovable (un 80% eólica y el 20% restante, solar) respaldada por certificados de garantía de origen.