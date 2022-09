Se acerca el otoño y con él, la vuelta del frío de modo que nada como empezar a mirar algunas de las prendas esenciales de la temporada y también de cara al invierno. En el caso de que estés buscando un nuevo abrigo, quizás desees dar con un modelo que sea tendencia o que tenga un diseño bonito, que abrigue y que además sea económico. Pues no hace falta que busques más porque hemos dado con el modelo ideal para ti. El abrigo Barbour más barato de la historia gracias al outlet de El Corte Inglés.

El abrigo que arrasa en el outlet de El Corte Inglés

Sabemos que Primeriti es el outlet de El Corte Inglés y en él puedes encontrar auténticos «chollazos» como el abrigo de Barbour más deseado de todos y que venden ahora con un 40% de descuento.

Un abrigo de hombre en color verde y con bolsillos, elaborado en poliéster y algodón con el que no pasarás frío y tampoco perderás estilo sino todo lo contrario. Combínalo con una camisa o un jersey y unos tejanos para un look urbano y moderno o con unos pantalones chinos y unas botas de montaña para un look más campestre.

De hecho, el estilo de este abrigo mezcla precisamente ese diseño moderno que tiene los abrigos de ahora, con un aspecto campestre que es también tendencia. El abrigo que necesitas para esta temporada, especialmente si pasas muchas horas al aire libre.

El cuello es alto y está forrado en microfibra de tacto suave garantizando así más calidez y comodidad. Los bolsillos laterales son dos y en ángulo, mientras que un tercer bolsillo con cremallera ribeteado en piel está sobre el derecho para mayor capacidad, y además cuenta con un forro acolchado para que podamos mantenernos calientes sin problema.

El mantenimiento del abrigo es sencillo, podemos meterlo en la lavadora sin problema aunque la temperatura máxima de lavado es de 30 grados. Es necesario además lavar por separado y para secarlo debe ser el aire ya que no admite la secadora. Sin embargo, sí que se puede planchar si queremos que luzca perfecto tras haberlo lavado.

¿A qué esperas? Es sin duda el abrigo de Barbour de la temporada que se encuentra ahora a un precio especial ya que el outlet de El Corte Inglés le aplica un 41 % de descuento de modo que su precio pasa de los 339 euros que valía inicialmente a costar 199 euros.