La compañía 8Belts que asegura que en 8 meses te permite aprender un idioma, y que está dirigida por el polémico Anxo Pérez, no consigue salir de los problemas. El 26 de agosto se producía una actualización en la plataforma que dejó sin acceso a miles de clientes. El resultado ha sido un aluvión de quejas de usuarios, que ha provocado que la empresa tenga que salir al paso y reconocer que se encontraba en concurso de acreedores. No obstante, a día de hoy, muchos usuarios siguen sin poder conectarse, por lo que las devoluciones de dinero son algunas de las peticiones que más están llegando a 8Belts.

Desde la compañía, hace un par de días aseguraban que se trata de problemas puntuales y que en su mayoría ya están solucionados o a punto de arreglarse. «El problema ya está solucionado a nivel doméstico. Ya no ha habido ninguna reseña más sobre ello», indican fuentes cercanas a 8Belts.

La política de la empresa tiene varias posibilidades en las que se puede devolver el dinero a los usuarios. «Hay una garantía de 14 días a la hora de comprar el servicio y te devuelven el dinero, además de que a los 8 meses, si la persona no ha conseguido autonomía y fluidez se le devuelve el dinero», afirmaba a OKDIARIO Virginia Rodríguez, CEO de 8Belts.

Devolución de dinero de 8Belts

Sin embargo, en internet se pueden encontrar numerosas críticas de usuarios que ya han pedido la devolución de su dinero, y que indican que no han obtenido respuesta.

«El día 26 modifican la plataforma a peor. Pagué al contado porque así me hacían un descuento y ahora no me quieren devolver mi dinero… Dicen que sí y luego te mienten nuevamente», explica un usuario.

Mientras que otro usuario asegura que: «Tras probarlo y no gustarme, acogiéndome a los 14 días de prueba y siguiendo los pasos indicados por ellos, solicité la cancelación del producto y la devolución del primer pago. No envían ningún documento de cancelación del periodo de prueba, ni de devolución del importe entregado. De no recibir pronta respuesta iniciaré acciones legales contra ellos».

Desde 8Belts han indicado a OKDIARIO que «todas las incidencias están a día de hoy resueltas, se están resolviendo en 24 horas. Mientras que todas las devoluciones de dinero en 14 días se están tramitando una tras otra y se van a finalizar».

El sistema de 8Belts funciona a través de un pago único de 1.500 por 8 meses de enseñanza, por lo que desde el principio del curso ya se ha pagado el precio total por todos los meses de estudio.

Asimismo, hay que tener en cuenta que como respuesta al no funcionamiento de la plataforma, 8Belts se comprometía a regalar un mes gratis. «A todo el mundo se le va a dar un mes gratis en 8Belts», aseguraba Rodríguez. Fuentes de la compañía han destacado con respecto a este tema que : «A partir del 18 de septiembre todos los alumnos han tenido un mes gratis, hayan tenido incidencia o no. En su cuenta les aparece un mes más gratis».

En concurso de acreedores

En declaraciones a OKDIARIO, 8Belts reconocía que se encuentra en concurso de acreedores y que tiene «querellas penales con algunos de sus socios» y no presenta sus cuentas desde el 2020.

Con respecto a que la compañía no presenta las cuentas desde 2020, Virgina Rodríguez, CEO de 8Belts, aseguraba que «antes había unos socios con los que hay querellas penales. No se han podido aprobar estas cuentas porque están pendientes de resoluciones judiciales. Esas cuentas no están presentadas porque había irregularidades. Hasta que no se resuelva, no se pueden presentar fidedignamente».

Según cuenta El Confidencial, el concurso de acreedores podría haber sido una estrategia para librarse de uno de sus socios molestos. Sin embargo, ahora el concurso de acreedores se presenta difícil de resolver por la mala gestión de la compañía y las deudas, por lo que 8Belts podría terminar con un cierre total y sus alumnos en la calle.