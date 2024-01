Las 3 ayudas del SEPE que muy poca gente conoce: te van a cambiar la vida

En la actualidad, las ayudas estatales desempeñan un papel crucial al proporcionar apoyo financiero y social a personas que tienen dificultades financieras. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una variedad de ayudas que varían significativamente según la situación individual. Estas prestaciones buscan asegurar que aquellos que los reciben puedan cubrir gastos esenciales, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años del SEPE es una ayuda indefinida que se recibe hasta encontrar empleo o alcanzar la jubilación, contribuyendo a la pensión. Su valor es el 80% del IPREM, que equivale a 480 euros al mes en 2024. A lo largo del tiempo, ha experimentado modificaciones significativas, pasando de ser un subsidio para mayores de 55 años a incluir cotizaciones para la jubilación en 2019. Posteriormente, en 2024, bajo el Real Decreto-ley 7/2023, se han introducido nuevos cambios en estas cotizaciones.

No todos los desempleados de esa edad que cumplan los requisitos pueden recibir esta prestación, ya que es necesario demostrar vulnerabilidad económica. Se establece como requisito carecer de rentas propias o ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), que en 2024 es de 810 euros mensuales. Aquellos con ingresos superiores no pueden acceder a esta ayuda.

Requiere al menos 15 años de cotización, dos de los cuales deben encontrarse dentro de los últimos quince años. Además, se necesitan seis años de cotización por desempleo, considerándose los trabajos realizados como persona empleada por cuenta ajena, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, el Sistema Especial Agrario, el Régimen de Trabajadores del Mar, así como los contratos de formación.

Renta Activa de Inserción

La Renta Activa de Inserción es un programa ofrecido por el Servicio Público de Empleo (SEPE) dirigido a personas desempleadas que presentan necesidades económicas particulares y encuentran dificultades para reintegrarse en el mercado laboral. Su objetivo es proporcionar apoyo para facilitar su inserción laboral.

Para acceder a la RAI, es necesario cumplir ciertos requisitos: tener entre 45 y 65 años, haber agotado una prestación o subsidio por desempleo (a excepción de sanciones), carecer de derecho a otras prestaciones o subsidios por desempleo o a la renta agraria, y mantener una inscripción como demandante de empleo por un periodo mínimo de 12 meses en la oficina correspondiente.

Esta ayuda tiene una duración máxima de 11 meses y se comienza a percibir desde el día siguiente a la solicitud. Su cantidad mensual corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que para el año 2023 es de en 600 euros.

Subsidio Extraordinario de Desempleo

El subsidio extraordinario por desempleo proporciona una ayuda económica equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en ese año. Para el año 2023, esta cantidad se estipula en 480 euros mensuales y se puede percibir hasta un máximo de seis meses.

Para acceder al subsidio, se requiere no ser beneficiario de otras ayudas como prestaciones por desempleo o jubilación, demostrar ingresos propios y familiares inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, tener responsabilidades familiares, no haber recibido previamente este subsidio, realizar tres o más acciones de búsqueda de empleo, no haber renunciado voluntariamente al último trabajo, no cumplir con los requisitos de jubilación, no haber recibido previamente ayuda del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y estar activamente buscando trabajo a través del SEPE correspondiente a la comunidad autónoma.

Para acceder a estas tres ayudas, el proceso es bastante simple: basta con acceder al sitio web de solicitudes del SEPE. Una vez dentro, hay que dirigirse al apartado «Formulario para presolicitud individual de prestaciones por desempleo», clicar en «formulario» para hacer una solicitud provisional, e ingresar el número de DNI/NIE y seleccionar «empezar trámite».