La crisis de Huawei irrumpe en el MWC

La crisis de Huawei, acusada en EEUU de 13 cargos, entre ellos espionaje industrial y fraude bancario, y en la lista negra en varios países por la supuesta falta de seguridad de sus equipos de red, sobrevuela sobre el Congreso Mundial de Móviles (MWC) que arranca este lunes en Barcelona y en el que el fabricante chino quiere presentarse como un aliado tradicional de los operadores europeos.

EEUU va a continuar con la ofensiva contra la compañía asiática durante el Mobile World Congress, al que acude el presidente rotatorio de la compañía, Guo Ping, y donde, según el diario The Wall Street Journal, los representantes de Washington planean reunirse con sus homólogos de otros países para advertirles de los riegos “a largo plazo” de recurrir a los productos del fabricante chino, informa Efe.

Tras un final de 2018 de infarto, con la detención incluso de su directora financiara, Meng Wanzhou, en Canadá, los primeros meses de 2019 tampoco están siendo relajados para el gigante chino, que presentará en abril sus resultados anuales de 2018.

Éstas son algunas claves para entender qué está pasando con Huawei.

¿Qué es Huawei?

Es un fabricante chino tanto de dispositivos electrónicos –es el segundo en ventas de “smartphones” a nivel mundial tras Samsung- como de equipos de redes de telecomunicaciones, mercado que lidera por delante de fabricantes como Nokia, Ericsson y ZTE, también chino y también bajo la lupa en varios países. Más del 50% de su negocio a nivel global sigue proviniendo de la venta de equipos de red (fue el 59% en 2017, según Tony Jin Yong, su consejero delegado de Huawei en España). En nuestro país, sin embargo, el negocio de consumo superó en 2017 al de infraestructuras de redes.

¿Es Europa un mercado importante para él?

Europa, donde opera desde hace casi 20 años, es el segundo mercado para Huawei después de China. Por países, en primer lugar se sitúa Alemania, seguido de Reino Unido y, en tercer lugar, Italia o España, dependiendo de la facturación anual. En Alemania, según el experto de IDC John Delaney, Huawei está presente en las redes de los tres principales operadores y supone entre el 30 y el 50 % de la red 4G de Deutsche Telekom.

En España trabaja con todos los operadores, pero especialmente Vodafone, con el que tiene un millonario contrato para modernizar la red fija de ONO –operador que la compañía británica compró en 2014- y es su socio principal en los pilotos y pruebas de 5G. El único operador que no utiliza equipos de Huawei en su red móvil en España es Telefónica, que tiene como suministradores tradicionales a Nokia y Ericsson.

¿Por qué el momento es tan importante?

Los operadores están a las puertas de un nuevo ciclo inversor para desplegar la futura red 5G, una tecnología que no está pensada sólo para lograr más velocidad en el móvil, sino para transformar numerosos sectores económicos al impulsar casos de uso como la conducción autónoma o la automatización industrial. De ahí su importancia estratégica. Según la GSMA, se espera que para 2025 los operadores móviles inviertan entre 300.000 y 500.000 millones en el despliegue del 5G sólo en Europa.

¿Qué países han vetado a Huawei?

Además de EEUU, otros países como Australia ya han dado pasos para bloquear el uso de equipos de red de cara al futuro despliegue del 5G. También algunos operadores han anunciado medidas, como Vodafone, que ha congelado el despliegue de equipos de Huawei en el núcleo de su red en Europa. También BT anunció una medida similar, pero el operador británico ya había restringido la compra de tecnología de Huawei para su núcleo de red desde mediados de los años 2000, recuerda Delaney.

En diciembre, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, aseguró que la Unión Europea debería estar preocupada y tener miedo de Huawei y otras compañías chinas debido a las supuestas brechas de seguridad.

¿Qué responde Huawei?

Huawei afirma que los rumores, las acusaciones y las preocupaciones sobre que no es seguro se basan en especulaciones sin pruebas y sin hechos constatables, que tienen una motivación geopolítica y geoestratégica detrás. Pide a Europa que evalúe la situación en función de hechos y de evidencia y que tome sus decisiones en función de sus beneficios e intereses. Y asegura que su negocio no se ha visto resentido por estas acusaciones.

¿Qué dice la GSMA?

La GSMA ha hecho un llamamiento este mes para que gobiernos y operadores móviles trabajen juntos para acordar cuál será el régimen de certificación y pruebas de seguridad en Europa, de forma que se garantice la confianza en la seguridad de la red y se mantenga la competencia en el suministro de equipos de infraestructuras de telecomunicaciones.

¿Y España?

Operadores como Orange y Telefónica se han alineado con la postura de la GSMA. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha advertido de que excluir a un suministrador como Huawei puede encarecer los precios del equipamiento, lo que podría acabar repercutiendo en los clientes, y ha pedido que la discusión esté “más basada en hechos que en opiniones”. Vodafone mantiene en España su colaboración con Huawei, con la que esta misma semana ha completado la primera llamada 5G en el mundo usando el nuevo estándar comercial non stanad alone (es decir, el que para funcionar requiere de 4G).

El Gobierno, que no se ha pronunciado al respecto, tiene que hacer público en breve su decisión sobre la convocatoria de ayudas a pilotos 5G, a la que Huawei concurre de la mano de Vodafone.