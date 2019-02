Hilario Alfaro: “Madrid necesita una tasa turística, pero no como la que defiende Podemos”

La inclusión en el programa electoral de Podemos para la Comunidad de Madrid de una tasa turística ha abierto un debate que desde hace cuatro años lleva impulsando Madrid Foro Empresarial, aunque con un cariz muy distinto. Frente a los cinco euros por noche para costear la regeneración de la ciudad que propone la formación morada, esta organización empresarial propone una tasa que suponga una media de dos euros de media por pernoctación en Madrid con el objetivo de financiar la promoción de la capital española como destino turístico de calidad en el mundo.

“La promoción de Madrid en el exterior es la mayor carencia que tiene la ciudad como destino turístico. Todas las ciudades con las que compite Madrid tienen tasa turística y se promocionan en el exterior”, explica el presidente de Madrid Foro Empresarial a OKDIARIO, Hilario Alfaro.

Según sus cálculos, con una tasa que recaude de media de dos euros por turista y noche (la cuantía es progresiva en función del tipo de alojamiento que se elija, incluido Airbnb), sería posible recaudar 44 millones de euros anuales, dado que en Madrid se registran 22 millones de pernoctaciones al año. Este presupuesto “permitiría impulsar la imagen internacional de Madrid como ciudad para el turismo premium” y atraer así turistas que aportarían mayor riqueza a la ciudad, explica Alfaro.

Madrid Foro Empresarial va más allá al proponer que sea un ente público privado presidido por un empresario solvente el que gestione esos fondos. Es un modelo similar al que tienen otras grandes ciudades con las que compite Madrid, como, por ejemplo, París.

Implantar esa tasa no elevaría de manera significativa el coste de visitar la capital. “Madrid tiene una estancia media que no llega a las dos pernoctaciones por visitante, por lo que la aplicación de una tasa por pernoctación no impactará de forma relevante en el coste de la estancia, a diferencia de lo que ocurre en otros destinos de larga duración y familiares enfocados al sol y playa”, añade el coordinador de la Mesa de Turismo de Madrid, Pablo Bautista.

Los defensores de esta tasa finalista tienen identificados los países en los que sería aconsejable promocionar mejor Madrid como destino de compras, destacando que sus comercios abren 365 días al año, puesto que la faceta cultural y gastronómica de la ciudad es mejor conocida. Se trata de China, Rusia, Emiratos Árabes y Estados Unidos, que emiten gran número de turistas con poder adquisitivo que tienen escaso conocimiento de la oferta turística madrileña.

Sin embargo, hasta ahora esta iniciativa ha recibido escaso interés por parte de los políticos, que han hecho oídos sordos a las reclamaciones de estas organizaciones. “Necesitamos políticos valientes”, lamenta Alfaro.

“Los madrileños no van a pagar la tasa turística. Ahora, cuando un madrileño viaja a París, paga esa tasa y además, paga con sus impuestos la promoción de la imagen exterior de Madrid. Es una doble tarifa que con el modelo que proponemos se simplificaría”, señala el presidente de la organización.

En estos momentos, Madrid dedica 11 millones de euros anuales a la promoción del turismo. Pero en esta cuantía se incluye el presupuesto del Masters de Tenis y de Madrid Destino. “Lo que queda para acciones en el exterior es muy poco y todas las ciudades con las que competimos destinan cantidades importantes a promocionarse. El resultado es que compiten en el maratón del turismo con zapatillas de última generación, mientras Madrid camina con unas corrientes”, denuncia Alfaro.

Las tasas turísticas no son uniformes en los principales destinos europeos. En París se sitúan en la horquilla de entre 0,22 y 4,40 euros, en Lisboa es de un euro por noche, en Milán entre 2 y cinco euros y en Berlín la tasa representa un 5% del coste de la habitación por noche.