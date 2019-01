Pedro Sánchez firmando en un barril de vino. (Foto. PSOE)

El Gobierno no deja de asegurar que la economía va bien. Y los datos no dejan de demostrar que no es verdad y que un Ejecutivo socialista, de nuevo, vuelve a entrar en la negación de un evidente debilitamiento económico. Los últimos datos de sentimiento económico auspiciados por Europa ya han sido elaborados por sus servicios estadísticos -Eurostat-.