La incertidumbre catalana freno para invertir en España según Kreab

Un 54,1% de los inversores internacionales considera que las dudas que existen sobre la evolución de la economía global constituyen el principal motivo de disuasión a la hora de invertir en España, mientras que la incertidumbre política en Cataluña se convierte en el segundo factor más citado, por el 43,2%, según el informe 'Spain as an Investment Opportunity' elaborado por Kreab.

La consultora de comunicación y asuntos públicos sostiene que para un 64,9% de los consultados se ha producido una intensificación del conflicto en Cataluña que podría tener un impacto “negativo” en sus activos en esta Comunidad Autónoma.

Por otro lado, el informe muestra que, pese a que un 8,1% de los encuestados no invertiría en Cataluña bajo el actual contexto político, su percepción de la situación ha mejorado respecto al año pasado. En ese momento, el 55% de los consultados afirmó que no tendrían en cuenta Cataluña como destino de inversión y un 10% aseguró que tampoco ejecutaría inversiones en el resto de España mientras perdurase el conflicto.

Casi uno de cada tres de los inversores internacionales encuestados, un 32,4%, considera que la situación política en España es “pobre o muy pobre”, lo que supone una visión más pesimista respecto al estudio del año pasado, cuando solo el 13,7% de los encuestados tenía esa opinión.

De hecho, el 33,8% de los encuestados calificó la inestabilidad política en España como el principal riesgo de invertir en la actualidad, seguido de la regulación (19,5%) y las políticas económicas locales (19,5%). Por su parte, los riesgos sociales (2,6%) y financieros (1,3%) son preocupaciones de menor importancia para los inversores. Cabe destacar que para un 5,2%, no hay riesgos significativos que frenen la inversión.

Al ser consultados por la labor efectuada por el Gobierno, más de la mitad (51,3%) de los encuestados lo calificó de “pobre” (29,7%) o “muy pobre” (21,6%). Por otro lado, solo el 13,5% valoró el rendimiento del Ejecutivo como “bueno” y ninguno como “muy bueno”. Alrededor de un tercio, un 32,4%, expresó una opinión neutra.

A pesar de la preocupación por la situación política, los inversores mantienen su optimismo respecto al futuro de la economía española. En este sentido, consideran que la evolución será “positiva” (54,1%) o “muy positiva” (10,8%), lo que permite a más de dos tercios (67,6%) de los encuestados asegurar que aumentará su volumen de inversión en el país con respecto al año pasado. Además, un 24,3% prevé mantenerlo al mismo nivel.

Prueba de la confianza del inversor extranjero en la economía española es que alrededor de nueve de cada diez inversores (91,9%) recomendaría España como destino de inversión y solo el 2,7% no lo haría. El 5,4% restante no tenía o no expresó una opinión en este sentido. Estos resultados son muy similares a los obtenidos el año pasado, cuando el 93,1% de los inversores encuestados recomendó España como destino de inversión.