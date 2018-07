Obama ataca a los medios a puerta cerrada: “en Fox News hay una realidad completamente distinta a la del New York Times”

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que le preocupa mucho lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. Obama ha insistido en su intervención a puerta cerrada que, a lo largo del tiempo, los medios han cambiado. Ahora dice que cuando enciende el televisor se encuentra en “Fox News una realidad completamente distinta a la del New York Times”.

Así se ha pronunciado el ex mandatario estadounidenses durante su intervención en la inauguración de la primera Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, en una intervención que los medios gráficos no han podido grabar.

En esta conversación Barack Obama ha recordado que “antes habían tan solo tres canales y tenías la misma realidad. Y mientras que, podíamos no estar de acuerdo en cómo conseguir ciertos objetivos, no discutíamos sobre los hechos”.

El 44º presidente de Estados Unidos ha querido poner el foco entorno al denominado ‘fake news’. Obama afirma que actualmente con este “cambio” que han adoptado los medios de comunicación se discuten los hechos, un fenómeno al que “no nos hemos adaptado”.

Por ello, Barack Obama ha querido remarcar la importancia de formar a los jóvenes para afrontar un futuro en un mundo cambiante en el que las nuevas tecnologías ocupan un papel cada vez más importante.

El papel de las generaciones futuras en la economía

“Estamos en una transición de una economía antigua a una nueva, en un mundo que cada vez está mas interrelacionado, dando grandes saltos a nivel tecnológico en un margen de diez años, y estos cambios rápidos hacen mella en las instituciones sociales y políticas“, ha afirmado el ex presidente estadounidense.

Un argumento que ha remarcado Juan Verde, el presidente de Advance Leadership Foundation. Verde ha recordado que la economía circular es una gran oportunidad de negocio, “las compañías más rentables son las que entienden que si piensan a largo plazo podrán ganar mucho dinero por mucho tiempo”. El trabajo a partir de ahora, dice, es “convencer a algunos políticos para que dejen de pensar en las siguientes elecciones y piensen en cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático“.

La visita no prevista de Sánchez

No estaba previsto, no lo tenía en su agenda oficial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido perder la oportunidad de saludar al expresidente Barack Obama tras el Consejo de Ministros. Un breve encuentro en el que el presidente del Gobierno ha coincidido con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado.