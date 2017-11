Giro en la estrategia de los afectados de Fórum y Afinsa: demandarán al PSOE de Solbes y Zapatero

Los afectados por el caso Fórum Filatélico y Afinsa se sienten “ninguneados” por los responsables políticos. En declaraciones a OKDIARIO aseguran que si no hay una sentencia firme y clara en lo que “realmente sucedió” emprenderán acciones judiciales contra el PSOE, el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

11 años, 6.281 millones de euros estafados y más de 500.000 familias estafadas. Son las cifras de las familias que invirtieron parte o todos sus ahorros en lo que, en un principio, era una empresa sólida y acabó convirtiéndose en una estafa piramidal.

El portavoz de afectados por el caso Fórum Filatélico y Afinsa, Luis Alvero, insiste en que “habíamos invertidos nuestros ahorros en empresas solventes, acreditadas por el Estado, en los más de 25 años que llevaban funcionando en el mercado, cumpliendo la ley mercantil de la que estaban obligadas. Durante estos largos 11 años hemos sido ninguneados por los políticos de este país.”

Responsabilizan de la estafa al Partido Socialista, al entones ministro de Economía, Pedro Solbes, y al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. En declaraciones a OKDIARIO, Luis Alvero sostiene que están a la espera de que se dicte sentencia por el caso Fórum Filatélico y Afinsa, pero advierte que “sino se incluyen a estas personas a estos políticos, evidentemente, nosotros actuaremos.” Los afectados quieren que “se encause a las personas que en su momento llevaron como empresas financieras y no mercantiles, que era lo que eran, a Fórum y Afinsa con tal de acabar con ellas.”

Luis Alvero: “Queremos llevar el caso al Supremo”

En caso de que no haya una sentencia clara y firme en “lo que realmente sucedió” los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa llevarán el caso al Tribunal Supremo. “Nosotros queremos llevarlo al Tribunal Supremo, por supuesto.”

Luis Alvero lamenta que “las demandas presentadas contra el Estado no han servido para nada. No han surgido el efecto deseando, que no es otro, que recuperar nuestros ahorros.”

Reprochan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de no cumplir con su promesa electoral. En febrero de 2008, Rajoy escribió una carta a las víctimas de la estafa de Fórum Filatélico en la que pedía a “los poderes públicos” que atendieran a los afectados y se comprometía a llevar a su programa electoral “la constitución de un fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados.”

A pesar de ello, los afectados continuarán con su lucha“nos estamos organizando para presentar una nueva demanda contra el Estado por haber intervenido, ilegalmente, las empresas.”

El próximo martes 14 de noviembre, los afectados acudirán a la puerta del Senado donde se celebra la comisión de investigación sobre la financiación de partidos políticos, en especial la del PSOE.