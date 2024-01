10 gangas de Blancolor que tienes que fichar antes de que se acaben

Blancolor es la marca de ropa de hogar de El Corte Inglés que ofrece una gran variedad de productos de calidad, diseño y confort. Si quieres renovar tu dormitorio, tu baño o tu salón con un toque de estilo y elegancia, no puedes perderte las ofertas que Blancolor tiene para ti. Hemos seleccionado 10 gangas que te van a encantar y que puedes conseguir con descuentos de hasta el 50%. ¡Date prisa porque se acaban!.

10 gangas de las rebajas Blancolor de El Corte Inglés

En estas rebajas no solo debemos ir a por la mejor moda o los mejores accesorios o productos tecnológicos. Podemos aprovechar también para renovar el textil del hogar con grandes ofertas como estas diez que ya están arrasando.

Juego de funda nórdica algodón Narumi El Corte Inglés

Si te gustan los estampados florales, este juego de funda nórdica es perfecto para ti. Tiene un diseño de flores blancas sobre fondo rosa que aporta frescura y luminosidad a tu dormitorio. Está confeccionado en 100% algodón de 300 hilos, lo que garantiza un tejido suave, transpirable y resistente. Incluye una funda nórdica y una funda de almohada (dos fundas de almohada para las medidas a partir de 135 cm). Además, tiene un cierre con botones ocultos en la parte inferior que facilita su colocación y evita que se salga el relleno. Ahora puedes conseguir este juego de funda nórdica con un 50% de descuento, desde 32,95 €.

Juego de funda nórdica algodón Edmond El Corte Inglés

Si prefieres un estilo más clásico y acogedor, te recomendamos este juego de funda nórdica con diseño de cuadros tartán. Pertenece a la colección Winter Sunshine, inspirada en los paisajes invernales y los colores cálidos. Está confeccionado en 100% algodón de 180 hilos, lo que asegura un tejido suave, transpirable y resistente. Incluye una funda nórdica y una funda de almohada (dos fundas de almohada para las medidas a partir de 135 cm). También tiene un cierre con botones ocultos en la parte inferior que facilita su colocación y evita que se salga el relleno. Aprovecha el 30% de descuento que tiene este juego de funda nórdica y llévatelo por 48,95 €.

Juego de sábanas algodón Dunia El Corte Inglés

Si quieres unas sábanas de calidad y con un toque de color, este juego de sábanas es ideal para ti. Tiene un diseño de rayas multicolor que combina con cualquier tipo de decoración. Está confeccionado en 100% algodón de 180 hilos de producción sostenible que cumple con todos los principios básicos del programa Better Cotton Initiative (BCI). Este programa promueve el cultivo de algodón de forma responsable con el medio ambiente y las personas. El juego de sábanas incluye una sábana encimera y una funda de almohada (dos fundas de almohada para los modelos a partir de 135 cm). No dejes escapar el 50% de descuento que tiene este juego de sábanas y cómpralo por 19,95 €.

Juego de sábanas algodón sostenible Seoni El Corte Inglés

Si buscas unas sábanas más neutras y elegantes, este juego de sábanas es una buena opción. Tiene un diseño de hojas en tonos grises y blancos que crea un ambiente relajante y sofisticado. Está confeccionado en algodón de producción sostenible que cumple con todos los principios básicos del programa Better Cotton Initiative (BCI). El juego de sábanas incluye una sábana encimera y una funda de almohada (dos fundas de almohada para los modelos a partir de 135 cm). Disfruta del 50% de descuento que tiene este juego de sábanas y llévatelo por 12,95 €.

Manta decorativa algodón y lana Oriel El Corte Inglés

Si quieres darle un toque de calidez y personalidad a tu sofá o a tu cama, esta manta decorativa es lo que necesitas. Tiene un diseño geométrico en tonos beige y marrón que combina con cualquier estilo. Está confeccionada en 50% algodón y 50% lana, lo que da como resultado un tejido suave, cálido y resistente. Una prenda muy versátil que podrás colocar en el sofá o a los pies de la cama. Aprovecha el 50% de descuento que tiene esta manta decorativa y cómprala por 24,95 €.

Alfombra cadeneta hecha a mano Techmal El Corte Inglés

Si quieres renovar el suelo de tu salón, tu dormitorio o tu pasillo, esta alfombra es una excelente elección. Tiene un diseño de cadeneta en tonos azules y blancos que aporta un toque de elegancia y originalidad. Está confeccionada a mano de tela de algodón con bordado de lana de alta calidad. La lana es uno de los tejidos de mayor calidad para alfombras ya que acepta cualquier tinte, es resistente y fácil de limpiar. Por su parte, el algodón no acumula electricidad estática y es un tejido fresco que no retiene el calor. Una alfombra de diseño sencillo y elegante, muy cómoda y ligera. Además de ser muy útiles para proteger tus suelos, desde hace siglos han sido una parte fundamental de la decoración de los espacios. No te pierdas el 50% de descuento que tiene esta alfombra y llévatela desde 74,50 €.

Cojín decorativo bordado Poli El Corte Inglés

Si quieres darle un toque de color y textura a tu sofá, tu sillón o tu cama, este cojín decorativo es perfecto para ti. Tiene un diseño geométrico bordado en varios tonos que crea un efecto de relieve y contraste. La funda está confeccionada en 100% algodón, lo que garantiza un tejido suave y resistente. Incluye relleno de fibra hueca siliconada, que aporta volumen y comodidad. Disfruta del 50% de descuento que tiene este cojín decorativo y cómpralo por 14,95 €.

Toalla de baño algodón 450 gr/m2 Salma E El Corte Inglés

Si quieres unas toallas de baño suaves, absorbentes y bonitas, estas toallas son ideales para ti. Tienen un estampado de motivos florales y un acabado velour que les da un aspecto de terciopelo. Están confeccionadas en 100% algodón de 450 gr/m2, lo que asegura un tejido suave, absorbente y resistente. Disponibles en las medidas de tocador, lavabo y baño. Combinables con la toalla bordada del modelo Salma de El Corte Inglés. Aprovecha el 50% de descuento que tienen estas toallas y llévatelas desde 2,95 €.

Albornoz algodón 350 gr/m2 Jasmin El Corte Inglés

Si quieres un albornoz de calidad y con un toque de glamour, este albornoz es lo que buscas. Tiene una solapa y un bordado floral sobre una aplicación de satén que le da un toque de distinción y elegancia. Está confeccionado en 100% algodón de 350 gr/m2, lo que garantiza un tejido suave, absorbente y resistente. Combinable con las toallas del modelo Jasmin de El Corte Inglés. Disfruta del 40% de descuento que tiene este albornoz y llévatelo por 33,55 €.

Mantel algodón y lino Yantai El Corte Inglés

Si quieres vestir tu mesa con un mantel de calidad y con un diseño original, este mantel es una buena opción. Tiene un diseño de flores y pájaros multicolor que crea un ambiente alegre y divertido. Está confeccionado en 60% algodón y 40% lino, lo que da como resultado un tejido suave, resistente y con una caída natural. Combinable con el textil mesa del modelo Yantai de El Corte Inglés. No te pierdas el 50% de descuento que tiene este mantel y llévatelo desde 29,95 €.

Estas son las 10 gangas de Blancolor que tienes que fichar antes de que se acaben. No esperes más y aprovecha estas ofertas para darle un nuevo aire a tu hogar. Recuerda que puedes comprar online en la web de El Corte Inglés o en tu tienda más cercana. ¡Corre que vuelan!.