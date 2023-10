Shein es una de las tiendas online más populares del momento, y no es para menos. Tiene una gran variedad de productos de moda, belleza y hogar a precios muy asequibles. Pero, ¿sabes cuáles son las cosas de Shein que no pueden faltar en ninguna casa? Toma nota, porque te presentamos a continuación, 10 cosas de Shein que no pueden faltar en ninguna casa: nos arrepentimos de no haberlas comprado antes.

10 cosas de Shein que no pueden faltar en ninguna casa

Shein no solo destaca por tener grandes ofertas en moda. Sus artículos para el hogar están en auge y estos diez son de esos que no vas a querer dejar escapar.

Cesta colgante de pared de estilo bohemio

Esta cesta tejida en forma de lágrima es perfecta para guardar frutas y verduras en la cocina, o para decorar cualquier rincón de tu casa con un toque étnico. Tiene un diseño original y práctico, y está disponible en varios colores. Su precio varía entre los 4,75 y los 8 euros dependiendo del tamaño que elijas.

Estante de almacenamiento multifuncional para escritorio

Si quieres tener tu espacio de trabajo ordenado y organizado, este estante es lo que necesitas. Tiene tres compartimentos para guardar bolígrafos, clips, notas, libros y otros objetos. Su precio es de 4,50 euros.

Caja transparente para almacenar alimentos en el frigorífico

Esta caja de plástico transparente es ideal para conservar los alimentos frescos y secos en la nevera o en la despensa. Tiene una tapa hermética que evita que se derramen o se mezclen los olores. Puedes elegir entre diferentes tamaños y formas según tus necesidades. El precio es de 5,53 o de 8,50 euros dependiendo del tamaño.

Caja para especias

Esta caja de plástico tiene dos compartimentos para guardar sal, pimienta, azúcar y otras especias. Se puede colgar en la pared sin necesidad de hacer agujeros, gracias a su adhesivo fuerte y resistente al agua. También tiene una cuchara para cada compartimento, y una tapa transparente que permite ver el contenido. Su precio es de 5,25 euros.

Kit de herramientas

Este kit es imprescindible para los amantes del bricolaje y la electrónica. Tiene 115 piezas, entre las que se incluyen destornilladores, pinzas, ventosas, palancas y otros accesorios. Sirve para desmontar y reparar relojes, móviles, ordenadores y otros dispositivos. Viene en una caja compacta y fácil de transportar. Su precio es de 8,75 euros.

Cajas de almacenamiento para ropa interior

Estas cajas de tela son perfectas para organizar tus cajones y armarios. Tienen varios compartimentos para guardar bragas, calcetines, sujetadores y otras prendas íntimas. Son plegables, lavables y transpirables, y tienen un diseño elegante y discreto. Su precio es a partir de 2,25 euros dependiendo del modelo y tamaño.

Toallero negro de una barra para colgar en el armario

Este toallero metálico se puede colgar en la puerta del armario sin necesidad de perforar. Tiene una barra simple pero resistente que puede sostener varias toallas o trapos de cocina. Es una forma sencilla y eficaz de aprovechar el espacio y mantener el orden en tu casa. Su precio es de 2,75 euros.

Carrito de almacenamiento con ruedas de 3 o 4 niveles

Este carrito de metal tiene 3 o 4 niveles, según el modelo que elijas, y se puede mover fácilmente gracias a sus ruedas giratorias. Es ideal para guardar y organizar productos de limpieza, cosméticos, juguetes, libros o cualquier otro objeto que quieras tener a la vista y al alcance. Tiene un diseño estrecho y elegante que se adapta a cualquier espacio. Su precio es a partir de 10,13 euros.

Estante de secado para el fregadero

Este pequeño estante se puede colocar en el grifo del agua y nos permite poder tener a mano la esponja de fregado. Tiene un soporte para colocar una esponja de limpieza y un agujero que se adapta a cualquier tamaño de grifo para que sea fácil de colocar. Su precio es de 3 euros.

Caja de almacenamiento para la cocina

Esta caja de plástico se puede fijar en la pared con un adhesivo fuerte y duradero. Tiene una capacidad suficiente para guardar botellas, estropajos o cualquier otro producto que quieras tener a mano en la cocina. Su precio es a partir de 2,93 euros dependiendo del tamaño que compres.

Estas son solo algunas de las cosas de Shein que no pueden faltar en ninguna casa. Seguro que hay muchas más que te encantarán y que te harán la vida más fácil y cómoda. ¿A qué esperas para descubrirlas? Visita Shein y aprovecha sus ofertas y descuentos.