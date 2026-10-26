El Real Madrid tumba al Barça y se carga de razones

El Real Madrid necesitaba una noche así. Ganar en el Camp Nou, responder después del empate del Barcelona y salir de una gran cita con la sensación de haber hecho muchas cosas bien. El 1-2 tiene un valor evidente en la clasificación, donde los blancos dejan al líder a tres puntos. También lo tiene dentro de un equipo que buscaba confirmar su mejoría ante un rival de máxima exigencia. Mourinho encontró en el Clásico un respaldo importante para su trabajo.

Las derrotas ante Atlético y Betis habían dejado preguntas sobre el funcionamiento del conjunto blanco. Faltaba continuidad, costaba encontrar equilibrio y el equipo había atravesado partidos en los que su talento no bastaba para controlar lo que ocurría. La remontada de Roma dio impulso, pero también expuso problemas que exigían una respuesta más completa.

Esa respuesta llegó en Barcelona. El Real Madrid tuvo dificultades, concedió ocasiones y necesitó una intervención importante de Lunin. También encontró salidas ante la presión, trabajó con orden y mantuvo la capacidad para hacer daño después de encajar el empate. La victoria tuvo decisiones, esfuerzo y fútbol detrás.

Mourinho gana respaldo

El entrenador salió reforzado porque varias de sus elecciones tuvieron una influencia directa. Bernardo fue la sorpresa del once y dio al equipo criterio para superar la presión. Cucurella respondió ante Lamine con las ayudas preparadas a su alrededor. Diomande aportó profundidad y compromiso. Camavinga entró para dar energía y terminó lanzando la jugada del triunfo.

Son respuestas que amplían las posibilidades del Real Madrid. Mourinho necesita encontrar combinaciones que permitan aprovechar la calidad de la plantilla sin perder equilibrio, y el Clásico le dejó argumentos para seguir trabajando en esa dirección.

El resultado también concede tranquilidad. En el Real Madrid, cada tropiezo multiplica el debate y cada decisión se examina de inmediato. Ganar al máximo rival en su estadio da margen para entrenar con otro ánimo y permite que los futbolistas vean una recompensa al esfuerzo de las últimas semanas.

Un vestuario que respondió a las dificultades

La noche empezó con una ausencia de enorme peso: Courtois no pudo recuperarse del proceso gripal. Lunin asumió la portería y el equipo tuvo que afrontar el encuentro sin una de sus mayores garantías. Después, Valverde compitió con molestias y el empate de Raphinha llevó el partido a un momento delicado.

El Real Madrid encontró respuestas sin perder la cabeza. Esa fue una de las cuestiones que más valoró Mourinho al terminar. Sus jugadores sostuvieron la organización y siguieron buscando el espacio que podía darles la victoria. La conducción de Camavinga y la definición de Mbappé premiaron esa insistencia.

El francés, además, decidió con dos goles de delantero grande. Estuvo atento al rechace en el primero y atacó la carrera en el segundo. Su eficacia dio al trabajo colectivo la recompensa que necesitaba. El Real Madrid salió con la confianza de haber superado una prueba importante y con varios futbolistas reforzados por su actuación.

De evitar los nueve puntos a ponerse a tres

La clasificación explica otra parte del alivio. Perder habría dejado al Barcelona a nueve puntos, una distancia incómoda por la tabla y por el efecto que podía tener sobre el grupo. El empate habría mantenido los seis. Ganar devuelve al Madrid a una posición desde la que puede mirar al líder de cerca.

También frena al conjunto de Flick y demuestra que el campeonato sigue abierto. El Barcelona conserva la ventaja, pero el Real Madrid le ha ganado en su campo y ha encontrado una referencia competitiva para los próximos compromisos.

Eso no convierte el Clásico en una garantía para el resto de la temporada. El equipo necesita repetir el orden, la concentración y la claridad con el balón ante rivales diferentes. Ahí estará el siguiente examen.

Mourinho frena la euforia

El portugués lo dejó claro en la rueda de prensa. «Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no vale lo mismo», advirtió. Era una forma de proteger el valor del triunfo: exigir que tuviera continuidad.

Mourinho conoce lo que provoca ganar en el Camp Nou y también lo rápido que puede perderse ese impulso. Por eso anunció que no permitiría que sus jugadores tuvieran «la cabeza en la luna» al regresar al trabajo.

El Clásico da aire, confianza y respaldo. Permite al Madrid acercarse al Barcelona y creer con más fuerza en lo que está construyendo. Ahora toca sostenerlo. El entrenador resumió esa obligación con la frase que marcó su comparecencia: «El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato».