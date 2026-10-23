El Real Madrid tiene motivos para creer en el Clásico. También problemas que resolver, como quedó demostrado en una primera parte contra el Leipzig en la que necesitó demasiado a Courtois. Pero Mourinho llegará al Camp Nou con dos victorias consecutivas por 4-1, un ataque que empieza a encontrar más caminos y varios futbolistas creciendo en un momento importante. El domingo, ante el Barcelona, el nivel de exigencia será otro. Los blancos tienen argumentos para afrontarlo con confianza.

El primero es Mbappé. El francés volvió a mostrar contra el Leipzig lo que necesita para castigar a cualquier defensa: un espacio, un buen pase y la posibilidad de armar el disparo. Su remate a la escuadra tras la asistencia de Diomande fue una demostración de precisión y confianza. El Madrid sabe que tendrá que trabajar para hacerle llegar el balón en esas condiciones. Si lo consigue, dispone de un delantero capaz de decidir el encuentro.

La ausencia de Vinicius por sanción aumenta su responsabilidad ofensiva, pero Mbappé tendrá a su lado a un futbolista que llega lanzado. Diomande está aprovechando sus oportunidades y ha convertido la banda izquierda en una fuente de peligro. Después de su actuación contra el Sevilla, necesitó poco más de veinte minutos ante el Leipzig para marcar y asistir. Dos partidos que le permiten presentarse al Clásico con argumentos.

Diomande abre otro camino

El costamarfileño ofrece desborde, velocidad y una voluntad constante de atacar al defensor. También está demostrando que puede elegir bien después de superar la primera dificultad. Contra su antiguo equipo recuperó en campo propio y encontró a Mbappé al espacio para fabricar el tercer gol. Después apareció en el área para marcar el cuarto. Puede iniciar una jugada lejos de la portería y también terminarla.

Su trabajo sin balón es otro recurso para Mourinho. El Real Madrid necesitará ayudas por fuera, capacidad para regresar y piernas para aprovechar las recuperaciones. Diomande reúne esas condiciones y llega con la confianza que da participar en los goles. La sanción de Vinicius obliga a modificar el ataque, pero el rendimiento de su compañero permite afrontar ese cambio con una alternativa que está respondiendo.

Por detrás aparece el talento de Güler, Bernardo Silva y Bellingham. Mourinho tiene la posibilidad de reunir futbolistas capaces de asociarse, encontrar un pase entre líneas y llegar al área. El estreno goleador del portugués contra el Leipzig refuerza esa última cualidad. Su aparición para aprovechar el rechace recordó que el peligro también puede llegar desde el centro del campo.

El reto será dar continuidad a ese fútbol. El propio entrenador señaló que el equipo jugó a un ritmo bajo durante parte del encuentro europeo y mejoró cuando aceleró. En el Camp Nou necesitará circular con mayor rapidez y cuidar las pérdidas. Tiene jugadores para hacerlo, aunque deberá conseguir que ese talento funcione de manera colectiva.

Courtois sostiene y Valverde multiplica

La certeza está en la portería. Courtois volvió a sostener al Madrid cuando el Leipzig encontró espacios y ocasiones. Sus intervenciones permitieron que Bernardo Silva adelantase a los blancos antes del descanso. En un Clásico, donde una parada puede cambiar el partido, contar con el belga es uno de los mayores motivos para creer.

La continuidad de Valverde en el lateral derecho ofrece otra pista del plan. Su potencia permite corregir, acompañar ataques y salir en conducción desde atrás. Además, su posición abre espacio para juntar más talento en la medular. Mourinho tiene una solución útil, pero también una semana de trabajo que completar.

El Madrid llegará, además, con 24 horas menos de descanso que el Barcelona, una circunstancia que Mourinho recordó tras ganar al Leipzig. El ambiente institucional elevará la tensión de la cita, aunque las respuestas tendrán que aparecer con el balón en juego. Ahí los blancos encuentran sus motivos para creer: Courtois para sostenerlos, talento para construir y Mbappé y Diomande para castigar.