Un periódico chino ‘borra’ a Mbappé de la lista de resultados del Balón de Oro 2026: «No existe»

Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del mundo del fútbol. El atacante francés del Real Madrid, segundo en el Balón de Oro 2026, ha sido noticia no solo por su talento dentro del campo… sino por un ‘incidente’ relacionado con China.

El astro galo ha sido objeto de polémica por unas declaraciones relacionadas con ‘memes’ que lo comparan con Mao Zedong. Esto ha desatado el caos en el país chino, con la televisión estatal vetando a la Liga y el propio Mbappé pidiendo disculpas. Pero esto ha ido más allá y ahora le ‘borran’ de la lista del Balón de Oro.

La plataforma china Dongqiudi sustituye el segundo lugar donde debería aparecer Kylian Mbappé por ‘chá wú cǐ rén’, que significa «no existe tal persona». De Harry Kane (1º) a Lamine Yamal (3º) y con un vacío en la segunda plaza, además de poner una foto en blanco y negro del atacante del Real Madrid, como si hubiera fallecido.

Es la misma web que dejó claro que las declaraciones eran «inaceptables» y se tomó a pecho todo lo ocurrido con su figura y la de Mao Zedong. Esta ‘disputa’ va más allá, y es que Dongpeng, Mengniu y Milkground suspenden sus acuerdos comerciales con una de las figuras más importantes del deporte mundial.

La polémica de Mbappé y China

Kylian Mbappé terminó en segundo lugar en el Balón de Oro 2026, acercándose al que hubiese sido su primer galardón individual de tal magnitud. La estrella francesa acudía a Londres horas después de decidir El Clásico ante el Barça con doblete en el Spotify Camp Nou (1-2).

El ‘meme’ de Mbappé con la cara del dictador chino ha calado hondo en el gigante asiático, y las consecuencias parecen irreversibles. De sus acuerdos personales a ‘veto’ a la liga, llegando a hacer que Javier Tebas se pronuncie sobre lo ocurrido en sus redes sociales. Una ‘disputa’ que parece haber eclipsado la gala en Londres.

Estos ‘memes’ se han ido acumulando con el paso de las semanas, y las bromas de que el francés es un ‘dictador’ en el vestuario han llegado al propio jugador y sus compañeros, que han reconocido en diversas ocasiones que lo han utilizado de broma contra él.

La pasada temporada de Mbappé, máximo goleador de la liga y de la Champions League, fue una de las mejores que ha tenido a nivel individual, pero no pudo ganar ningún título para complementar los argumentos que le hubiesen catapultado de manera directa al Balón de Oro 2026.