Pedro compara a Mourinho y Guardiola en la previa de el Clásico: «Se basa mucho en el resultado»

La visión de Pedro Rodríguez de cara a el Clásico es especialmente interesante, ya que, pese a su pasado culé, también entrenó junto a José Mourinho cuando jugó en el Chelsea. En la previa del FC Barcelona – Real Madrid, el ex futbolista admite que las cosas no siempre eran fáciles con el portugués: «Tienes más dificultades cuando empieza a perder. Se basa mucho en el resultado. Es un tío divertido y simpático, un grandísimo entrenador». Además, compara sus forma de trabajar con la de Pep Guardiola.

El ex de la Lazio resalta que le costó manejar la exigencia del técnico en los momentos de máxima tensión, aunque reconoce su talento para llevar el vestuario. Sin embargo, recalca que se pone serio cuando las victorias no llegan: «Cuando vas ganando, está todo muy bien, es un grandísimo entrenador y cuando empieza a perder o le cuesta más al equipo, ahí quizá tengas un poco más de dificultad con él».

No existe una fórmula mágica para dirigir. Cada entrenador tiene sus propias formas y todas pueden ser efectivas si se aplican correctamente. Pedro señala que pudo aprender muchas cosas de Mourinho: «Él me transmitió un poco esa misma idea de que el juego de la Premier, obviamente, es muy directo, más rápido y me adapté muy bien gracias a sus pautas también».

El duelo de los banquillos también es determinante en el Clásico. En una entrevista para la nueva entrega de Premier Corner by Guinness 0,0 de DAZN, Pedro reconoce que no puede evitar decantarse para un lado: «Siempre he destacado la figura de Pep (Guardiola) porque ha sido mi padre deportivo. Al final para mí es una figura clave en mi carrera y por eso siempre le he dado las gracias». Ahora, el portugués tendrá que enfrentarse a Hansi Flick.

La llegada de Mourinho enciende al barcelonismo

La presencia del entrenador en el partido supone un extra para aumentar la rivalidad. Esto se demuestra con las múltiples declaraciones de los ex del conjunto blaugrana en la previa del encuentro. Además de las palabras del canario, se suman declaraciones como la de Gerard Piqué, que le ha recordado al técnico que la última vez que piso el Camp Nou «le cayeron cinco».