La pataleta de Tebas tras ser denunciado por el CSD: «Cualquier excusa iba a servir»

Javier Tebas está más activo en sus redes sociales que un influencer. El presidente de la Liga ha reaccionado a la noticia de que el CSD le ha denunciado ante el TAD por sus declaraciones comparando al Real Madrid con la propaganda nazi de Goebbels. Otra pataleta más del máximo mandatario del campeonato nacional, que asegura que «cualquier excusa iba a servir» para ir contra él. Además, carga contra el Gobierno, al que acusa de no decir nada de las acusaciones del club blanco contra su estamento: «Hay un silencio que llama especialmente la atención».

«Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir», comenzó diciendo el presidente de la Liga tras saber que podría quedar inhabilitado si el TAD así lo decide.

Tebas va más allá y carga contra el Gobierno: «Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra la Liga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les «han robado»…».

«NI UNA PALABRA. ¿POR QUÉ? ¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?», añadió.

Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir. Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les «han robado»… NI UNA PALABRA. ¿POR QUÉ? ¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques? Mi publicación distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales. Ya recordé lo sucedido con el caso Olmo y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba «aniquilado». Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos. Defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente. Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola. Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, no? Sr Uribes. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2026

El presidente insiste en que «mi publicación distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales».

«Ya recordé lo sucedido con el caso Olmo y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba «aniquilado». Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos», insistió, antes de concluir con un ataque directo al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes: «Defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente. Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola. Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, ¿no? Sr Uribes».