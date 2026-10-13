Mourinho se enciende con el arbitraje ante el Villarreal: «El primer minuto es suficiente para quien sabe»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en el estadio Olímpico ante la Roma. El entrenador del Real Madrid se volverá a sentar ante los periodistas después no haber acudido a la sala de prensa del Bernabéu tras ganar al Villarreal. «Quiero entrenar al equipo contra el Sevilla y el Barcelona», aseguró a miembros del club tras lo sucedido con Vinicius.

Mourinho comenzó hablando de lo que necesitará el Real Madrid para ganar a la Roma: «Jugar muy bien. Nos han tocado los dos equipos más fuertes de Italia para empezar. En el primero pudimos sacar tres puntos con tres jugadores suspendidos y ahora nos toca la Roma. Un equipo fuerte, motivado por volver a jugar la Champions en el Olímpico, con un público que juega. No vienen a ver el partido, vienen para jugar y juegan. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien. Es un rival importante. No es todavía el momento de la presión de la Champions, de estar dentro o fuera, pero la presión nos la metemos nosotros mismos. Queremos ganar».

A continuación, intentó evitar las preguntas sobre los árbitros con un «nada, nada». «Es un partido de Champions, no tengo nada que comentar del partido del campeonato», continuó. Sin embargo, ante la tercera pregunta sobre el asunto, sí respondió: «Ya le dije a tu compañero que no quería comentar, pero voy a intentar que sea la última en ese sentido. Os invito a ver solamente el primer minuto del partido contra el Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe».

También explicó qué le incomoda de las designaciones arbitrales: «Me fío de todos. Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro unas tres semanas antes, aunque, por norma, deba conocerse 24 horas antes. Es lo único que me incomoda. Aparte de esto, tengo confianza y espero que todo vaya bien para los tres equipos. No tengo ningún sentimiento negativo».

Mourinho también señaló a la prensa cuando le preguntaron si sus jugadores salen cohibidos en la Liga por los arbitrajes: «Pienso que cuando me haces esta pregunta sabes la respuesta, pero por algún motivo no lo quieres decir tú. Veo a la gente de la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas y concretas sobre situaciones en las que no cabe duda. Van cuatro o cinco preguntas en esta dirección. Seguramente la prensa italiana está más interesada en el partido. Nos vamos a ver el sábado, así que mejor ir al otro lado».

Sobre la Roma y su regreso al Olímpico, aseguró: «Inter y Roma son los dos equipos más fuertes del campeonato. Como me han tocado Inter y Roma, veo la Serie A muy a menudo, aunque sus partidos los veo siempre que puedo. Para mi vuelta me preparé, estoy equilibrado, sin duda alguna de que lo daré todo. Quizás antes o después me tocaré el corazón, pero durante el partido no hay duda. La Roma quiere ganar y yo también. En ese momento el amor se olvida».

Por otro lado, explicó su decisión de utilizar a Valverde como lateral derecho contra el Villarreal: «Pienso que en el partido contra el Villarreal el entrenador del Madrid lo hizo muy bien. Hemos encontrado lo que buscábamos. Pensaba en la posibilidad de que más adelante podía necesitar más cambios arriba y teníamos muchas opciones para cambiar. Sentía la necesidad de cambiar el perfil del lateral derecho y no quise gastar un cambio en Dumfries por Trent, y pensé que Fede podía marcar la diferencia. Como entrenador, muchas veces me salen las cosas mal, pero esta vez salió bien. Si tienes más de un Fede, lo haces jugar de lateral, en el centro del campo… Pero como solo tenemos un Fede, verle de lateral es algo muy específico».

Por último, habló con cariño de su etapa en la Roma y explicó cómo construyó su vínculo con la afición: «Siendo yo. Como siempre. Los intereses del club, de los jugadores y de los aficionados están siempre por encima de mis propios intereses y la gente lo valora. La gente se identifica. Si haces alguna cosita que les haga felices, pues todavía mejor. No es que ganásemos la Champions, pero ganamos una competición europea, jugamos otra final europea y se ha juntado todo… Los romanistas son gente especial».