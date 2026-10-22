La hoja de ruta de Mourinho con Vinicius: confianza sí, privilegios no

Mourinho sigue creyendo en Vinicius. El portugués no ha cambiado su opinión sobre el brasileño por una mala noche, por los pitos del Bernabéu ni por la aparición de un Diomande que está aprovechando cada oportunidad. Confía en recuperarlo y considera que tiene mucho que aportar durante una temporada que todavía está empezando. Pero esa confianza tiene una condición que afecta a todos: el equipo estará por delante. El respaldo del entrenador no garantiza partidos completos ni un puesto al margen del rendimiento.

El mensaje que transmiten desde el entorno del técnico es de tranquilidad. Mourinho mantiene su confianza en Vinicius, cree que crecerá a lo largo del curso y tomará las decisiones que considere mejores para el Real Madrid. Las dos ideas conviven. El portugués quiere ayudar al delantero a salir del bache, pero también necesita aprovechar el momento de quienes están respondiendo sobre el césped.

El ejemplo más evidente es Diomande. Contra el Leipzig entró por Vinicius en el minuto 70 y terminó con un gol y una asistencia. El brasileño volvió a quedarse sin completar un encuentro, esta vez pese a que no podrá jugar el Clásico por sanción. Su sustituto, en cambio, salió reforzado hacia el Camp Nou. Una situación que aumenta la presión sobre un futbolista al que le está costando encontrar continuidad y acierto.

Confianza sin un puesto garantizado

Mourinho quiso explicar el cambio después del partido. Defendió el trabajo táctico de Vinicius, destacó sus obligaciones defensivas y aseguró que su actuación le había gustado. También dejó una frase que ayuda a entender cómo piensa gestionar la competencia: «Os tenéis que habituar a que saque a un jugador que no está mal para meter a un jugador que pienso que me puede dar cosas diferentes».

Ahí está una de las claves. El entrenador no pretende que cada sustitución se interprete como un castigo, aunque conoce el efecto que puede tener sobre el brasileño en un momento delicado. Frente al Leipzig buscó otra velocidad con Diomande y encontró la respuesta que necesitaba. El buen rendimiento del costamarfileño refuerza esa decisión sin que Mourinho considere necesario retirar su respaldo a Vinicius.

El portugués también reconoció el daño que pueden provocar los pitos de la propia afición. El Bernabéu alternó la impaciencia por algunas decisiones del atacante con los aplausos a su esfuerzo defensivo. Su salida estuvo acompañada por una tímida pitada. Mourinho evitó hablar por el jugador sobre cómo se siente, pero fue claro al valorar lo que supone recibir silbidos en casa: «Te hace daño».

La gestión exige tacto. Vinicius necesita recuperar confianza, participar en acciones que le salgan bien y volver a sentirse decisivo. El técnico trata de protegerlo públicamente mientras mantiene la libertad para cambiarlo. Quiere que el brasileño entienda que la competencia forma parte del equipo y que el crecimiento de un compañero también puede ayudarle a reaccionar.

El ejemplo de Bernardo y Diomande

Desde el entorno de Mourinho recuerdan que hace apenas unas semanas también se cuestionaba el estado de forma de Bernardo Silva y de Diomande. Contra el Leipzig, el portugués abrió el marcador y el costamarfileño cerró la goleada. Sus situaciones han cambiado con trabajo, oportunidades y rendimiento. La lectura del técnico es que Vinicius también puede recorrer ese camino.

Por eso insiste en mirar más allá de octubre. La temporada es larga y el Madrid necesitará alternativas, especialmente cuando se acumulen los partidos y aumente la exigencia. Recuperar al brasileño sería una mejora importante para el ataque. Mourinho conoce su capacidad para decidir encuentros y no quiere que el momento actual se convierta en una conclusión definitiva sobre lo que puede ofrecer durante el curso.

La sanción complica el proceso. Vinicius no estará contra el Barcelona y tampoco podrá jugar las siguientes salidas ligueras ante Racing y Valencia. Tendrá menos ocasiones para recuperar sensaciones en competición, con la Champions como vía para mantenerse conectado al equipo. Mientras tanto, Diomande dispone de una oportunidad para consolidar su crecimiento.

Mourinho afrontará esa situación con la misma idea que transmite en privado y defiende en público. El luso sigue contando con Vinicius, pero decidirá pensando en el bien del equipo. El brasileño conserva la confianza de su entrenador. Ahora necesita convertirla en fútbol para recuperar el protagonismo que está perdiendo.