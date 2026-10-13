Este es el fuera de juego que sacó de quicio a Mourinho en el Real Madrid-Villarreal

Mourinho tenía una jugada concreta en la cabeza cuando invitó a revisar el primer minuto del Real Madrid–Villarreal. Según ha podido confirmar OKDIARIO, el portugués se refería a un fuera de juego señalado a Mbappé después de un pase de Valverde, nada más comenzar el encuentro en el Santiago Bernabéu.

El delantero bajaba a recibir cuando el asistente indicó la posición antirreglamentaria. El motivo de la queja sería la rapidez de la señalización en una acción ajustada y no dejar continuar. Las imágenes televisivas disponibles no permiten determinar con claridad la posición del francés en el instante del pase.

Esa era la referencia que dejó Mourinho en Roma: «El primer minuto es suficiente para quien sabe». El entrenador evitó inicialmente abordar el arbitraje, pero terminó invitando a los periodistas a revisar el arranque del encuentro y aplazó sus explicaciones hasta el sábado.

Su malestar, por tanto, empezaba mucho antes de la expulsión de Vinicius. Para Mourinho, aquella señalización temprana merecía atención. La duda sobre la posición de Mbappé impide presentar la jugada como un error demostrado, pero permite entender qué acción tenía en mente al lanzar su mensaje.

El portugués no desarrolló públicamente esa explicación. Prefirió centrar su comparecencia en la Champions y dejó pendiente el debate sobre lo sucedido ante el Villarreal. El fuera de juego a Mbappé era la clave de una frase que había provocado numerosas interpretaciones.