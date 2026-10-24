Convocatoria del Real Madrid contra el Barcelona: Mourinho afronta el Clásico con cuatro bajas

El Real Madrid afronta el Clásico contra el Barcelona con cuatro ausencias. José Mourinho no podrá contar con Asencio y Rodrygo, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, ni con Mendy, que todavía no está listo para regresar al trabajo con el grupo. A las tres bajas físicas se suma la de Vinicius, que cumplirá el segundo de los cuatro partidos de sanción.

La ausencia del brasileño vuelve a condicionar el ataque. Después de perderse el encuentro contra el Sevilla, Vinicius tampoco estará disponible para la visita al Barcelona. Todavía le quedarán otros dos compromisos ligueros de castigo antes de poder regresar a los planes del entrenador en el campeonato.

Diomandé gana protagonismo sin Vinicius

La sanción abre una nueva oportunidad para Diomandé, que llega al Clásico con opciones de seguir ganando peso desde la izquierda. Su velocidad, potencia y capacidad para encarar ofrecen a Mourinho un recurso importante para atacar los espacios y acompañar a Mbappé.

La baja de Rodrygo también reduce las alternativas ofensivas del portugués para un partido de máxima exigencia. El brasileño sigue fuera por lesión y tendrá que esperar para volver a ayudar al equipo.

Mendy todavía tendrá que esperar

En defensa, Asencio continúa de baja, mientras que Mendy sigue sin estar preparado para reincorporarse a la dinámica colectiva. El lateral francés necesita avanzar en su recuperación antes de regresar al trabajo con sus compañeros y tampoco estará disponible para el Clásico.

Mourinho deberá resolver sus decisiones en la defensa y el centro del campo con los futbolistas disponibles. El Real Madrid afronta la visita al Barcelona con cuatro bajas y con la necesidad de encontrar un equipo que combine solidez, piernas y criterio con la pelota.

Convocatoria del Real Madrid