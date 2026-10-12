Brahim Díaz, el sacrificio silencioso por el Real Madrid

Brahim Díaz está demostrando su compromiso con el Real Madrid en uno de los momentos más complicados para él desde que regresó al conjunto blanco. El internacional marroquí apenas está teniendo protagonismo en este inicio de temporada, pero hay una circunstancia que explica parte de su situación y que pone todavía más en valor su actitud: lleva arrastrando importantes molestias físicas desde el encuentro contra el Málaga.

Unos problemas que no le han impedido seguir trabajando y ponerse a disposición de José Mourinho siempre que el entrenador portugués lo ha necesitado. El futbolista malagueño está haciendo un esfuerzo importante para ayudar al equipo. En lugar de parar y recuperarse completamente de esas molestias, Brahim ha optado por seguir trabajando y forzando cuando ha sido necesario.

Una situación que refleja el compromiso de un jugador que, pese a no tener los minutos que le gustaría, continúa pensando en el colectivo por encima de sus intereses individuales. Su actitud es la de un futbolista que quiere ayudar al Real Madrid y que no está dispuesto a bajar los brazos.

Brahim no se rinde

La temporada no está siendo sencilla para el internacional marroquí. La enorme competencia que existe en la parcela ofensiva del Real Madrid ha provocado que su participación sea muy reducida. Hasta el momento, Brahim ha disputado cuatro encuentros oficiales, acumulando 178 minutos entre Liga y Champions.

Ha sido titular en dos ocasiones y ha repartido una asistencia, precisamente en el encuentro europeo contra el Inter de Milán, donde disputó 79 minutos.

En Liga, su protagonismo ha sido todavía menor. Apenas suma 100 minutos repartidos en tres partidos, una cifra que evidencia las dificultades que está encontrando para hacerse un hueco en los planes de Mourinho.

Sin embargo, Brahim no ha dejado de trabajar ni de competir por ganarse más oportunidades. Y todo ello mientras convive con unas molestias físicas que le están impidiendo encontrarse al cien por cien. Hay que recordar, además, que el malagueño llegó a esta temporada después de un verano especialmente exigente.

Disputó seis encuentros con Marruecos en el Mundial de 2026, acumulando 462 minutos. Una carga de trabajo importante que se suma a las exigencias de una temporada en la que el Real Madrid necesita disponer de todos sus efectivos.

Un ejemplo de compromiso con el Real Madrid

La situación de Brahim también puede cambiar en las próximas semanas. La expulsión de Vinicius contra el Villarreal y la posible sanción que deberá cumplir el brasileño abren un nuevo escenario en el ataque madridista. Mourinho tendrá que buscar alternativas y el internacional marroquí es uno de los futbolistas que pueden aprovechar esta circunstancia para recuperar protagonismo.

Eso sí, lo primero será comprobar su evolución física. Brahim continúa trabajando para superar definitivamente las molestias que arrastra desde el partido contra el Málaga, aunque hasta ahora ha preferido seguir ayudando al equipo antes que detenerse. El compromiso de Brahim con el Real Madrid está fuera de toda duda.

No está siendo una temporada fácil, no disfruta de la continuidad que desea y tampoco se encuentra en las mejores condiciones físicas. Pero el malagueño sigue ahí, trabajando en silencio, esperando su oportunidad y dispuesto a sacrificarse por el escudo siempre que Mourinho lo necesite. Una actitud que merece ser reconocida.